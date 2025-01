Rio Grande do Sul Com 40 músicos, primeira Orquestra Jovem do Sesc no RS tem aula inaugural nesta segunda

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Abertura oficial dos trabalhos tem como local a cidade de Pelotas. (Foto: Paulo Rossi/Divulgação)

Iniciativa inédita no âmbito do Serviço Social do Comércio no Rio Grande do Sul, a Orquestra Jovem do Sesc-RS inicia oficialmente suas atividades nesta segunda-feira (6). Na programação está uma inaugural na unidade da instituição em Pelotas (Região Sul do Estado), das 14h às 18h – rua Félix da Cunha nº 811. O grupo abrange 40 alunos (20 de violino, dez de viola, seis de violoncelo e quatro de contrabaixo.

O encontro também contará com a presença de professores e diversas autoridades. De acordo com o Sesc-RS, o projeto tem por objetivo estimular a sensibilização musical e social dos contemplados, por meio de aulas, ensaios e apresentações.

“Dessa forma, já no primeiro mês de encontros os alunos já poderão vivenciar o 13º Festival Internacional Sesc de Música e ter contato com as Orquestras Jovens Sesc de outros Estados, como Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Roraima e Sergipe, que visitarão Pelotas para o tradicional evento”, ressalta o texto de divulgação.

O diretor do Serviço Social do Comércio em Pelotas, Luis Fernando Parada, acrescenta: “A Orquestra Jovem Sesc do Rio Grande do Sul nasce como uma amplificação duradoura do trabalho que realizamos desde as primeiras edições do festival, e que se torna um legado contínuo na comunidade”.

Arte Sesc

O projeto está inserido no programa “Arte Sesc”, um dos pilares prioritários da instituição no segmento. Dentre os seus propósitos está a valorização da arte e o compartilhamento da cultura entre a sociedade, de forma democrática, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos.

“Dessa forma, promove atividades culturais de teatro, música, artes plásticas, circo, literatura e cinema, com uma intensa troca de experiências para ampliar o acesso à produção artística”, finaliza Luis Fernando Parada.

(Marcello Campos)

