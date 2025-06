Mundo Autoridades mundiais reagem ao ataque dos Estados Unidos contra o Irã

Donald Trump anunciou na noite de sábado (21) ofensivas contra instalações nucleares do país no Oriente Médio

Líderes mundiais fizeram declarações neste domingo (22) sobre os ataques dos Estados Unidos em três instalações nucleares no Irã, durante a madrugada.

As reações do mundo todo variaram de Israel elogiando a decisão do presidente americano Donald Trump, à Organização das Nações Unidas pedindo redução da tensão, enquanto o Irã e algumas outras nações condenaram os ataques.

Israel

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense:

“Parabéns, presidente Trump. Sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o poder impressionante e justo dos Estados Unidos mudará a história… A história registrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo.”

Irã

Abbas Araqchi, ministro das Relações Exteriores iraniano:

“Os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta da ONU, do direito internacional e do (Tratado de Não Proliferação Nuclear) ao atacar as instalações nucleares pacíficas do Irã. Os eventos desta manhã são ultrajantes e terão consequências eternas. Todos os membros da ONU devem estar alarmados com este comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso. Segundo a Carta da ONU e suas disposições que permitem uma resposta legítima em legítima defesa, o Irã reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo,” escreveu ele na rede social X.

Reino Unido

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico:

“O programa nuclear do Irã representa uma grave ameaça à segurança internacional. O Irã jamais poderá desenvolver uma arma nuclear, e os EUA tomaram medidas para mitigar essa ameaça. A situação no Oriente Médio permanece volátil e a estabilidade na região é uma prioridade. Apelamos ao Irã para que retorne à mesa de negociações e alcance uma solução diplomática para pôr fim a esta crise.”

ONU

António Guterres, secretário-geral da ONU

“Estou profundamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã hoje. Esta é uma escalada perigosa em uma região já em crise — e uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais. Há um risco crescente de que este conflito possa rapidamente sair do controle — com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo. Apelo aos Estados-Membros para que reduzam a tensão e cumpram suas obrigações sob a Carta da ONU e outras normas do direito internacional. Neste momento perigoso, é fundamental evitar uma espiral de caos. Não há solução militar. O único caminho a seguir é a diplomacia. A única esperança é a paz.”

Papa Leão XIV

“Caros irmãos e irmãs, notícias alarmantes chegam do Oriente Médio, especialmente do Irã. Neste cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, o sofrimento diário da população corre o risco de ser esquecido, especialmente em Gaza e outros territórios onde a urgência por apoio humanitário adequado se torna cada vez mais premente. Hoje, mais do que nunca, a humanidade clama e implora por paz. É um clamor que exige responsabilidade e razão […] Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral: deter a tragédia da guerra antes que ela se transforme num abismo irreparável. Não há conflitos distantes quando a dignidade humana está em jogo.”

União Europeia

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

“O Irã jamais deve adquirir a bomba. Com as tensões no Oriente Médio atingindo um novo pico, a estabilidade deve ser a prioridade. E o respeito ao direito internacional é fundamental. Agora é o momento para o Irã buscar uma solução diplomática confiável. A mesa de negociações é o único lugar para pôr fim a esta crise.”

