Economia Auxílio emergencial começa a ser creditado na conta de beneficiários

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Auxílio visa diminuir os impactos da crise provocada pelo coronavírus Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Auxílio visa diminuir os impactos da crise provocada pelo coronavírus. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal informou neste domingo (31) que vai começar a creditar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 diretamente nas contas bancárias indicadas pelos beneficiários.

Os recursos, que haviam sido antecipados para uso digital pelo aplicativo Caixa Tem, agora serão transferidos automaticamente para as contas informadas pelos beneficiários, de acordo com o calendário de saque em espécie.

A transferência dos valores não movimentados pelo Caixa Tem será realizada para quem indicou contas para recebimento de outros bancos ou poupança existente na Caixa. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem tem relacionamento caso queiram sacar o dinheiro, segundo orientou o banco estatal.

Mais de 50 bancos participam da operação de pagamento do auxílio emergencial. Segundo o governo, todos os beneficiários do Bolsa Família elegíveis para o auxílio já receberam o crédito da segunda parcela.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia