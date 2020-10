Brasil Auxílio emergencial: novas parcelas são depositadas para 3,7 milhões

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Valor é de 1,4 milhão com a parcela de R$ 600 e 2,3 milhões com a de R$ 300; dinheiro poderá ser sacado em 28 de novembro. Foto: Divulgação/Agência Brasil Valor é de 1,4 milhão com a parcela de R$ 600 e 2,3 milhões com a de R$ 300; dinheiro poderá ser sacado em 28 de novembro. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal deposita novas parcelas do auxílio emergencial neste domingo (25). São beneficiados neste depósito 1,4 milhão nascidos em setembro com a parcela de R$ 600, que receberão da 1ª a 5ª parcela, e 2,3 milhões com a extra de R$ 300. Valor poderá ser sacado em 28 de novembro, segundo o calendário do ciclo 3.

Esta é a segunda vez que o benefício é creditado num domingo. O pagamento para o grupo é realizado por meio de depósito em conta poupança digital. Por lá, o valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras, pagar boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

O primeiro grupo é de beneficiários que entraram no programa a partir de maio. Já o segundo grupo, da primeira parcela extra, é formado por cadastrados pelo aplicativo ou CadÚnico que começaram a receber a ajuda em abril.

Nesta segunda-feira (26), o pagamento do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família retorna o cronograma original, quando 1,6 milhão de beneficiários com NIS final 6 recebem a segunda parcela extra de R$ 300. O calendário para o esse grupo segue até o dia 30, para os que têm o NIS final 0.

Auxílio foi estendido

O auxílio emergencial foi pago a 67,7 milhões de pessoas, totalizando R$ 231,2 bilhões desde abril. De três parcelas, o benefício passou para cinco de R$ 600 cada. Depois, foram definidas mais quatro com valor menor, de R$ 300, até dezembro.

Para receber a extensão do auxílio, não há necessidade de novo requerimento. Somente aqueles que já foram beneficiados e que se enquadram nos novos requisitos estabelecidos por medida provisória terão direito a continuar recebendo o benefício.

Cronograma do Bolsa Família:

NIS final 6 – 26 de outubro;

NIS final 7 – 27 de outubro;

NIS final 8 – 28 de outubro;

NIS final 9 – 29 de outubro;

NIS final 0 – 30 de outubro.

Calendário dos demais grupos:

Ciclo 2: quem recebe da 1ª a 5ª parcela de R$ 600;

Ciclo 3: quem recebeu a primeira parcela em abril e passa a ganhar a extra de R$ 300; também inclui aqueles que estão recebendo as demais parcelas de R$ 600;

Ciclo 4: aqueles que receberam a primeira em maio e passam a ganhar a extra;

Ciclo 5: beneficiários que receberam a primeira parcela em junho;

Ciclo 6: receberam a primeira parcela do benefício em julho.

Para o ciclo 2:

Saque em dinheiro: 27 de outubro – nascidos em dezembro. Depósito em conta digital.

Para o ciclo 3:

25 de outubro – nascidos em setembro;

28 de outubro – nascidos em outubro;

29 de outubro – nascidos em novembro;

1º de novembro – nascidos em dezembro.

Para o ciclo 4:

30 de outubro – nascidos em janeiro;

4 de novembro – nascidos em fevereiro;

5 de novembro – nascidos em março;

6 de novembro – nascidos em abril;

8 de novembro – nascidos em maio;

11 de novembro – nascidos em junho;

12 de novembro – nascidos em julho;

13 de novembro – nascidos em agosto;

15 de novembro – nascidos em setembro;

16 de novembro – nascidos em outubro;

18 de novembro – nascidos em novembro;

20 novembro – nascidos em dezembro.

Saque em dinheiro para os ciclos 3 e 4:

7 de novembro – nascidos em janeiro e fevereiro;

14 de novembro – nascidos em março;

21 de novembro – nascidos em abril e maio;

24 de novembro – nascidos em junho;

26 de novembro – nascidos em julho;

28 de novembro – nascidos em agosto e setembro;

1º de dezembro – nascidos em outubro;

5 de dezembro – nascidos em novembro e dezembro.

Depósito em conta digital para o ciclo 5

22 de novembro – nascidos em janeiro;

23 de novembro – nascidos em fevereiro;

25 de novembro – nascidos em março;

27 de novembro – nascidos em abril;

29 de novembro – nascidos em maio;

30 de novembro – nascidos em junho;

2 de dezembro – nascidos em julho;

4 de dezembro – nascidos em agosto;

6 de dezembro – nascidos em setembro;

9 de dezembro – nascidos em outubro;

11 de dezembro – nascidos em novembro;

12 de dezembro – nascidos em dezembro.

Para o ciclo 6:

13 de dezembro – nascidos em janeiro e fevereiro;

14 de dezembro – nascidos em março;

16 de dezembro – nascidos em abril;

17 de dezembro – nascidos em maio

18 de dezembro – nascidos em junho;

20 de dezembro – nascidos em julho e agosto;

21 de dezembro – nascidos em setembro;

23 de dezembro – nascidos em outubro;

28 de dezembro – nascidos em novembro;

29 de dezembro – nascidos em dezembro.

Saque em dinheiro para os ciclos 5 e 6:

19 de dezembro – nascidos em janeiro e fevereiro;

4 de janeiro – nascidos em março;

6 de janeiro – nascidos em abril;

11 de janeiro – nascidos em maio;

13 de janeiro – nascidos em junho;

15 de janeiro – nascidos em julho;

18 de janeiro – nascidos em agosto;

20 de janeiro – nascidos em setembro;

22 de janeiro – nascidos em outubro;

25 de janeiro – nascidos em novembro;

27 de janeiro – nascidos em dezembro.

