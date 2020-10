Magazine POA Em Cena foca na brasilidade na programação do final de semana

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O sertão nordestino será um dos destaques da programação em Teatro Máquina. Foto: Marcio Medeiros/Divulgação O sertão nordestino será um dos destaques da programação em Teatro Máquina. (Foto: Marcio Medeiros/Divulgação) Foto: Marcio Medeiros/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O 27º Porto Alegre Em Cena propõe um final de semana com uma programação focada na brasilidade. Entre os destaques deste sábado (24) e domingo (25) o sertão nordestino, com o grupo Teatro Máquina, de Fortaleza, e a questão indígena, em bate-papo com a jornalista e escritora Eliane Brum. As duas atrações são gratuitas.

No sábado, às 21h, será feito o lançamento nacional de Sete Estrelas do Grande Carro, um compilado de cenas, sons e reflexos reunidos no e-book e galeria virtual do Teatro Máquina, que percorreu cerca de quatro mil quilômetros de estrada em 28 dias, ao longo dos últimos cinco anos, vivenciando experiências em 16 cidades da Bahia, do Piauí e do Ceará. Para o lançamento do livro e da galeria em versão digital, o grupo realizará conferência virtual com a presença de uma das colaboradoras do projeto, a pesquisadora e dramaturgista Thereza Rocha, comentando o projeto-viagem desde a sua fase de preparação até as reverberações que mobilizam ainda hoje a poética e a pesquisa do grupo.

Já no domingo, um tema debatido no festival nos últimos anos ganha a força das palavras e questionamentos de Eliane Brum. A situação indígena tem o relato da jornalista, que transformou Altamira, no Pará, em sua morada e centro de estudos. A conversa com Eliane será transmitida, a partir das 15h30, no site do festival e no canal de TV do festival no Youtube, com tradução e interpretação para a Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Confira a programação completa no site do Porto Alegre Em Cena.

Canais de vendas de ingressos: https://www.instagram.com/sympla e https://www.sympla.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine