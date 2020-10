Porto Alegre Hospitais de Clínicas e GHC atendem apenas casos com sintomas graves em Porto Alegre

Hospital de Clínicas e GHC estão destinados ao atendimento de casos de alta complexidade e estado crítico.

Os hospitais do GHC (Grupo Hospitalar Conceição) e o Hospital de Clínicas são destinados ao atendimento de casos de alta complexidade e estado crítico de saúde e à internação de pacientes graves. Por isso, pessoas com sintomas gripais leves devem procurar preferencialmente unidades de saúde da Atenção Primária, algumas das quais prestam atendimento no turno estendido.

Fora do horário de funcionamento das unidades de saúde, a indicação é buscar os pronto-atendimentos (PA) da cidade para a primeira assistência. Há tendas instaladas para isso no lado externo dos pronto-atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul e na UPA Moacyr Scliar. Outras opções são as tendas junto aos hospitais Vila Nova e Restinga Extremo Sul.

As tendas externas oferecem atendimento a pacientes com sintomas de síndrome gripal, evitando a circulação deles dentro do ambiente hospitalar. Contam com profissionais para examinar e orientar sobre cuidados domiciliares. Sendo necessário atendimento de maior complexidade, os pacientes seguem com acompanhamento no interior das unidades e, conforme a necessidade, são encaminhados para hospitais.

Onde buscar tendas de pronto-atendimento:

• PA Cruzeiro do Sul – Av. Moab Caldas, 400: todos os dias, 24h;

• UPA Moacyr Scliar – Rua Jeronymo Zelmanovitz, 01: todos os dias, 24h;

• PA Bom Jesus – Rua Bom Jesus, 410: todos os dias, das 7h às 19h;

• PA Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12: todos os dias, das 10h às 22h;

• Hospital Vila Nova – Rua Catarino Andreatta, 155 – Vila Nova: todos os dias, das 7h às 19h;

• Hospital Restinga Extremo-Sul – Estrada João Antônio da Silveira, 3.700, Restinga: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

