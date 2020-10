Porto Alegre Dmae retoma cronograma de concurso

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

O certame do Dmae havia sido suspenso temporariamente por causa das restrições decorrentes da pandemia. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA O certame do Dmae havia sido suspenso temporariamente por causa das restrições decorrentes da pandemia. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) de sexta-feira (23), publicou o cronograma da retomada do Concursos 087 e 088, de nível médio, técnico em saneamento e técnico em tratamento de água e esgotos. O certame do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) havia sido suspenso temporariamente por causa das restrições decorrentes da pandemia.

Nas páginas 23 a 25 do Dopa (edição 6.368), estão anunciadas as próximas etapas do concurso, que terá provas objetiva, no domingo, 22 de novembro, e prática, em 20 de dezembro. O Edital 008 contém dois anexos: o requerimento de atendimento especial (sala especial para candidatos do grupo de risco de Covid-19) e o requerimento de cancelamento e devolução da taxa de inscrição. O prazo para encaminhar os requerimentos expira na próxima quinta-feira (29).

As informações também podem ser acessadas no site do Dmae, no menu Concursos e Estágios, seção Retomada do Concurso 087 e 088/2020, e no site www.objetivas.com.br.

