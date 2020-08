Bolsonaro apareceu sem máscara no Rio Grande do Norte. (Foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (21) que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. Ele já havia mencionado a possibilidade nesta semana. Apesar da afirmação, o presidente não disse qual será o valor. Desde abril são pagos R$ 600 mensais aos trabalhadores informais e desempregados devido à pandemia. A última parcela termina de ser paga no final deste mês.

“O auxílio emergencial foi bem-vindo, mas ele custa R$ 50 bilhões por ano, e infelizmente não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em nosso País”, disse Bolsonaro durante discurso no Rio Grande do Norte.

A viagem foi a terceira de Bolsonaro a Estados do Nordeste em menos de 30 dias. No final de julho ele esteve na Bahia e, no último dia 17, em Sergipe.

O presidente chegou às 11h em Mossoró, para entrega de 300 casas populares. Seguiu para Apanguaçu, onde foram anunciadas obras de dessalinização e ampliação de acesso à internet. Foram entregues também títulos de domínio de assentamento a produtores rurais.

Bolsonaro apareceu sem máscara – obrigatória naquele Estado desde maio – e chegou próximo de apoiadores, provocando aglomerações.

Auxílio emergencial

Lançado em abril deste ano, o pagamento do auxílio emergencial previa rês parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais e desempregados em função da pandemia. Houve uma prorrogação para cinco parcelas em julho e desde então há discussões sobre a possibilidade de ampliação, sem que o governo defina valor ou número de parcelas.

O governo vem discutindo um novo modelo para o Programa Bolsa Família, chamado Renda Brasil. Atualmente são mais de 60 milhões de pessoas que recebem o benefício emergencial.