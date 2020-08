O Poa Drive-in Show apresenta neste sábado (22) o show do grupo ViroZueira, às 20h30. A abertura será do grupo Samba Delas. O evento ocorre na estrutura montada no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), na avenida Padre Cacique, 1365, Praia de Belas. Os ingressos estão à venda no site www.poadriveinshow.com.br.

ViroZueira é uma das bandas de pagode mais tradicionais do Rio Grande do Sul e com estilo musical que mistura samba com rap, pop e outros ritmos. Na trajetória, que já soma mais de 20 anos, o grupo participou do reality SuperStar da TV Globo, e de diversos programas televisivos nacionais. O último DVD lançado contou com a participação de Ah! Mr. Dan, Bom Gosto e Turma do Pagode. Durante a pandemia, o grupo também anunciou um novo álbum.

Ingressos

Os ingressos são válidos por veículo e estão disponíveis no site do evento. Não há comercialização de ingressos no local e a capacidade de público é de 200 veículos por sessão.

– Setor Comum: R$ 200,00

– Setor Comum (Meia-Entrada): R$ 100,00

– Setor Comum (Ingresso Solidário): R$ 100,00*

– Setor Premium: R$ 300,00

– Setor Premium (Meia-Entrada): R$ 150,00

– Setor Premium (Ingresso Solidário): R$ 150,00*

*Com o intuito de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico, o evento viabiliza o ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível a ser entregue no acesso ao evento.