“Pelos próximos meses, pelo menos, talvez um ano, precisamos ser criativos na forma como abordamos a intimidade. Não estamos dizendo ‘desligue tudo’, estamos dizendo: ‘vamos olhar nosso material e tentar torná-lo seguro no clima atual’.”

Em maio, as maiores emissoras do Reino Unido, incluindo BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, Sky e ITN, assinaram diretrizes que recomendavam aos profissionais que fizessem sua própria maquiagem e levassem seus próprios talheres e xícaras para os estúdios. Isso foi parte de um esforço para permitir a volta do setor, que vale mais de £ 16 bilhões para a economia do Reino Unido todos os anos. Desde o final de junho, programas como “EastEnders” e “Top Gears” estão sendo filmados.