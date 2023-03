Geral Avaliado em mais de 2 bilhões de reais, iate luxuoso de Jeff Bezos é flagrado em alto mar

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

O veleiro custa cerca do equivalente a R$ 134 milhões por ano para ser mantido. (Foto: Reprodução)

O Koru, o megaiate do bilionário e fundador da Amazon Jeff Bezos, foi flagrado no meio do Oceano Atlântico. O navio de luxo custa US$ 500 milhões – ou seja, cerca de R$ 2,6 bilhões. A embarcação foi vista no Mar do Norte, que é situado entre as costas da Noruega e da Dinamarca, segundo imagens publicadas pela organização Dutch Yachting.

Chamado de Y721, o superiate de Bezos é o maior do mundo à vela, segundo a Boat International. Avaliada em US$ 500 milhões (equivalente a R$ 2,6 bilhões), a embarcação tem 127 metros de comprimento e três mastros.

Ele custa cerca do equivalente a R$ 134 milhões por ano para ser mantido. O veleiro de luxo pode acomodar 18 pessoas, e requer uma tripulação de 40 marinheiros.

O mega barco do bilionário causou polêmica no ano passado após ser noticiado de que as autoridades holandesas teriam que desmontar a histórica Ponte Koningshaven porque a estrutura de aço dos mastros não permitiria a passagem da embarcação.

No entanto, após uma manifestação dos moradores, o barco foi rebocado sem os mastros e levado para outras instalações na cidade de Roterdã.

A possibilidade da ponte vir a ser desmontada causou revolta entre a população local. Os moradores chegaram a avisar que atacariam ovos na embarcação em um protesto. A manifestação foi convocada pelas redes sociais e 3,6 mil pessoas confirmaram presença.

Fortuna

Bezos tem uma fortuna estimada em cerca de US$ 120 bilhões (mais de R$ 610 bilhões, na conversão atual), sendo considerado o terceiro homem mais rico do mundo segundo dados da revista Forbes em fevereiro de 2023. Sua riqueza teve um salto expressivo a partir de 2016, quando iniciou um processo de expansão da Amazon para mais países.

Bezos se formou em Engenharia Elétrica e Informática na Universidade de Princeton, nos EUA, em 1986. Logo em seguida passou a trabalhar em Wall Street em diversas áreas até o ano de 1994, quando fundou a Amazon.com.

Na época do lançamento, a empresa vendia apenas livros físicos via internet com entrega na casa do comprador. O sucesso foi tanto que logo expandiu para uma variedade ampla de produtos, serviços, gadgets e até as recentes investidas no ramo do entretenimento, com aplicativos de streaming de vídeo e áudio.

Mas nem só de comércio eletrônico vive o bilionário. Como um bom investidor, Jeff Bezos tratou de diversificar os mercados onde colocou seu dinheiro e hoje é dono do jornal The Washington Post e da Blue Origin, empresa de engenharia aeroespacial que desenvolve foguetes.

Talvez você se lembre da icônica imagem de Bezos, seu irmão Mark Bezos, a aviadora Wally Funk e o jovem Oliver Daemen flutuando em um foguete fora da Terra. É um grande incentivador da corrida espacial e considerado um dos rivais de Elon Musk no campo de produção privada de foguetes, voltados principalmente para o turismo espacial.

Quando se divorciou de sua esposa MacKenzie Scott, o magnata transferiu um quarto de sua participação de 16% na Amazon. Isso ocorreu em 2019, após 25 anos de casamento, no que foi considerado uma das separações de maior repercussão na história devido aos valores envolvidos.

O bilionário deixou o cargo de CEO da Amazon para se tornar presidente executivo em julho de 2021. Atualmente, ele possui “apenas” 10% da empresa, mas ainda é considerado peça-chave nas decisões tomadas pela gigante do comércio eletrônico.

Em 2022, Bezos doou mais de US$ 400 milhões para ações realizadas por organizações sem fins lucrativos, mas nunca revelou quais foram os projetos apoiados. Ele garantiu que vai doar a maior parte da sua fortuna ainda em vida. As informações são do jornal O Globo e do site Canaltech.

