Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Nascida nos EUA em 1907, María Branyas Morera se apresenta como “velha, muito velha, mas não idiota”. (Foto: Reprodução)

Nascida nos EUA em 4 de março de 1907, María Branyas Morera se apresenta na bio de seu perfil no Twitter como “velha, muito velha, mas não idiota”. No início deste ano, ela foi reconhecida pelo Guinness World Records como a pessoa mais velha do mundo, após a morte da freira francesa Lucile Randon aos 118 anos, em 17 de janeiro. Dois meses depois, María comemorou seu 116º aniversário.

“Obrigada… muito obrigada pelos parabéns pelo meu aniversário de 116 anos. Recebi uma avalanche de amor e apreço que me dominou e não consigo responder a cada um. Faço isso através desta mensagem como um agradecimento a todos pelo seu tempo dedicado a mim”, escreveu ela no microblog.

María nasceu em San Francisco, na Califórnia, um ano depois que seus pais deixaram a Espanha. Oito anos depois, entretanto, a família voltou a seu país de origem e passou a viver na Catalunha, onde ela mora até hoje. Faz 22 anos que María habita a casa de repouso Santa María del Tura.

A idosa acredita que o segredo de sua longevidade encontra-se em uma série de fatores. São eles:

– Ordem;

– Tranquilidade;

– Boa conexão com a família e amigos;

– Contato com a natureza;

– Estabilidade emocional;

– Sem preocupações;

– Sem arrependimentos;

– Muita positividade;

– Ficar longe de pessoas tóxicas;

– Sorte;

– Boa genética.

Utilizando a rede social com ajuda de uma filha, María postou em 1º de janeiro que “a vida não é eterna para ninguém”.

“Na minha idade, um novo ano é uma dádiva, uma humilde comemoração, uma nova aventura, uma bela jornada, um momento de felicidade. Vamos aproveitar a vida juntos”, acrescentou.

Confira o top 5 dos candidatos a mais velhos do mundo, que inclui uma brasileira, segundo levantamento da LongeviQuest:

– María Branyas Morera (EUA/Espanha): 116 anos;

– Fusa Tatsumi (Japão): 115 anos;

– Edie Ceccarelli (EUA): 115 anos;

– Tomiko Itooka (Japão): 114 anos;

– Inah Canabarro Lucas (Brasil): 114 anos.

Sobrevivente

María sobreviveu a um acidente quando era jovem e brincava com os irmãos a bordo de um navio. Ela caiu e acabou perdendo a audição de um ouvido permanentemente.

Outras situações de perigo ocorreram em 1915, quando ela chegou a Barcelona, durante a Primeira Guerra Mundial; e em 1936, quando ela tinha 29 anos e adquiriu “memórias muito ruins” da Guerra Civil Espanhola.

Houve ainda os períodos conturbados envolvendo a gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial e a pandemia da Covid-19. María testou positivo para o coronavírus poucas semanas depois de completar 113 anos. Em alguns dias, felizmente, ela se recuperou.

“Esta pandemia revelou que os idosos são os esquecidos da nossa sociedade”, lamentou María em entrevista ao Observer naquela ocasião.

Candidata

Uma candidata a pessoa mais velha do mundo morreu em sua casa na África do Sul no último dia 3. Segundo sua família, Johanna Mazibuko, mãe de sete filhos, teria 128 anos.

Em entrevista ao portal de notícias sul-africano News24, Thandiwe Wesinyana, sua cuidadora e nora, disse que a causa do falecimento pode ter sido um derrame. Ela afirmou que a comunidade local “perdeu uma mãe”.

Embora a família de Johanna tenha apresentado documentos indicando que ela nasceu em 1894, o recorde não foi reconhecido pelo Guinness. As informações são do jornal O Globo.

