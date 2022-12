Rio Grande do Sul Avança a pavimentação de rodovia entre Guabiju e Nova Araçá, no Nordeste do RS

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Obras na ERS-126 já estão com mais da metade do cronograma concluído Foto: Divulgação/Daer Obras na ERS-126 já estão com mais da metade do cronograma concluído - Foto: Divulgação / Daer Foto: Divulgação/Daer

Os moradores de Guabiju e Nova Araçá, na Região Nordeste do Rio Grande do Sul, acompanham o avanço do asfalto pela rodovia que liga os dois municípios. As obras do trecho, executadas pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), já alcançam 52% do cronograma.

As atividades integram o programa Avançar, do governo do Estado, e preveem a pavimentação de 15,6 quilômetros da ERS-126. O investimento é de R$ 28,13 milhões.

“Já entregamos o segmento entre Guabiju e São Jorge e, agora, damos sequência à qualificação dessa importante rodovia da região nordeste do nosso Estado. É uma das obras que apresentam melhor ritmo de trabalho dentro do Avançar”, afirma o secretário estadual de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a última camada de asfalto já foi implantada em 46% da rodovia. Além disso, afirma, a terraplenagem e a drenagem estão adiantadas em outros pontos.

