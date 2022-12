Polícia Operação Desmanche será intensificada no verão nos litorais Norte e Sul do Estado

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Ação em Imbé resultou na apreensão de cinco toneladas de sucatas Foto: Ascom SSP/ Divulgação Ação em Imbé resultou na apreensão de cinco toneladas de sucatas (Foto: Ascom SSP/ Divulgação) Foto: Ascom SSP/ Divulgação

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), desencadeou a 104° Operação Desmanche no município de Imbé, no Litoral Norte gaúcho. A ação foi realizada nesta terça-feira (20) e resultou na apreensão de cinco toneladas de sucatas, três veículos suspeitos de adulteração e uma notificação pelo PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio).

A ação que combate à receptação e ao desmonte de veículos furtados e roubados será intensificada no Litoral Norte e Sul durante o verão.

Criada em 2016, a Operação Desmanche é uma política pública que coíbe a venda de peças sem origem e fecha estabelecimentos irregulares, além de reduzir roubos, furtos e receptações.

Nesses seis anos, já foram visitados 60 municípios, realizadas 81 prisões, 156 desmanches interditados e apreendidas 8.105 toneladas de sucata sem procedência confirmada. As peças vão para a Gerdau, que as transforma em material de trabalho e dá um novo destino para os objetos por meio de reciclagem.

61 locais que tiveram a Operação Desmanche

Aceguá, Almirante Tamandaré, Alvorada, Arroio dos Ratos, Balneário Albatroz, Cachoeirinha, Camaquã, Candelária, Canela, Canoas, Capão da Canoa, Capão do Leão, Capela de Santana, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Eldorado do Sul, Erechim, Estância Velha, Esteio, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Imbé, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Pantano Grande, Parobé, Passa Sete, Passo Fundo, Passo do Sobrado, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Cruz, Santa Maria, Sant`Ana do Livramento, Santo Ângelo, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, São Sepé, Sapiranga, Sarandi, Soledade, Tapejara, Taquari, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Vera Cruz e Viamão.

