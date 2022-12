Na última temporada, o lateral-direito do Inter Heitor não conseguiu se afirmar no Cercle Brugge, da Bélgica. Com isso, o Colorado está repassando o jogador para a Ferroviária que joga no Campeonato Paulista. O atleta terá contrato até a metade da temporada de 2023.

Em julho de 2022, o lateral deixou o estádio Beira-Rio e assinou contrato com o Cercle por um ano, com opção de compra definida ao término do seu contrato. Mas Heitor acabou não tendo sequência no clube belga.

Revelado no Colorado, o jogador estreou no ano de 2019 e disputou 90 partidas pelo clube gaúcho. Balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com oito assistências. O contrato com o Inter vai até 2024.