Grêmio Carballo, novo reforço do Grêmio, já participa de treinamentos após a sua apresentação

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nesta quinta-feira será o último dia de trabalho do ano Foto: Lucas Uebel/Grêmio Nesta quinta-feira será o último dia de trabalho do ano (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio voltou aos treinamentos nesta quarta-feira (21), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

O novo contratado Carballo, que já foi anunciado nesta terça-feira (20), participou do treino em campo, mas separado do resto do elenco.

Neste treinamento, o técnico Renato Portaluppi separou o grupo em três equipes para um coletivo em campo reduzido. O meia Bruno Otávio, do time sub-20, reforçou a equipe principal. Duas equipes se enfrentavam. A outra ficava espalhada nas laterais do campo e servia como curinga.

Durante a tarde, os jogadores estarão apenas na academia fazendo atividades físicas no CT. Nesta quinta-feira (22) é o último dia de atividade do ano. O clube gaúcho vai dar dez dias de férias para as festas de fim de ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio