Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Nas regiões das intervenções já é possível verificar o bom funcionamento, pois não ocorreram alagamentos nas proximidades Foto: Luciano Lanes /Arquivo PMPA Nas regiões das intervenções já é possível verificar o bom funcionamento, pois não ocorreram alagamentos nas proximidades Foto: Luciano Lanes /Arquivo PMPA

A obra linear A2 da Macrodrenagem do Arroio Areia, que estava em execução na rua José Antônio Aranha, em Porto Alegre, foi concluída nesta semana e o trânsito na via foi normalizado.

A nova rede de drenagem faz parte do conjunto de 26 obras para amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das Zonas Leste, Norte e Noroeste. Com investimento de cerca de R$ 2,6 milhões, a intervenção foi iniciada em julho de 2021.

Composta principalmente por tubulações, a nova rede tem 352 metros de extensão, iniciando na Nilo Peçanha, nas proximidades do número 2526 (onde encontra com a obra A1 e o Arroio da Areia), seguindo no sentido bairro-Centro até a rua José Antônio Aranha, continuando por esta até a rua Nestor Silva Soares.

Ainda há pequenos ajustes finais que a empresa executora está realizando. “Esta é a nona obra do conjunto concluída. Nas regiões das intervenções já é possível verificar o bom funcionamento, pois não ocorreram alagamentos nas proximidades. As intervenções de macrodrenagem têm um grande benefício, escoando as águas da chuva de forma adequada e evitando que fiquem acumuladas nas ruas”, destaca o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Alexandre Garcia.

Obra já concluída

A obra A1, que faz parte do mesmo contrato, foi finalizada em agosto deste ano, liberando o trânsito de veículos na Nilo e na Teixeira Mendes. A nova rede A1 recebeu investimento de R$ 2,9 milhões.

As galerias têm 343 metros de extensão e começam na avenida Nilo Peçanha, do número 2526 (onde encontra com a obra A2 e o Arroio da Areia), seguindo na direção Centro-bairro até a avenida Teixeira Mendes, e continuando por esta até o cruzamento com a João Wallig.

Conjunto de obras de Macrodrenagem do Arroio Areia

No total, serão investidos cerca de R$ 108 milhões, provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional, com R$ 1,3 milhão de contrapartida da prefeitura. Das dez obras que estão concluídas, cinco foram entregues na atual gestão. Neste ano foi iniciada a obra mais importante do conjunto: a nova Casa de Bombas Silvio Brum.

