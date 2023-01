Porto Alegre Avançam as obras de manutenção asfáltica na avenida João Pessoa, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Equipe trabalha no trecho entre Venâncio Aires e Sebastião Leão. (Foto: Johan Mello/PMPA)

Equipes contratadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) de Porto Alegre iniciaram nessa segunda-feira (16) a obra de conservação asfáltica em 300 metros da avenida João Pessoa, no sentido Centro-Bairro. As intervenções são realizadas entre Venâncio Aires e Sebastião Leão, na divisa dos bairros Santana e Cidade Baixa. O trânsito está em meia-pista nos pontos com o serviço em andamento, sinalizado com cones.

O foco são os locais de maior degradação. Nesse caso, os reparos se concentram nas faixas esquerda e central. Antes da aplicação de nova camada, é removido o pavimento antigo e providenciada a varrição do entorno. Titular da pasta, Marcos Felipi Garcia acrescenta algumas informações:

“Estamos dando continuidade aos serviços de conservação e recuperação de vias de grande fluxo. Devido ao movimento intenso na via, optamos por iniciar as intervenções em janeiro, quando há menos trânsito de veículos na cidade, e o trabalho é realizado em horário diferenciado, a fim de causar menor impacto à região”.

Prazos

Com equipes colocando mãos à obra – literalmente – desde o início da manhã até as 16h, a previsão é de que o serviço se estenda por cinco dias em cada um dos trechos, prazo que também depende das condições climáticas. Assim que concluída essa fase, os operários se deslocarão para os trechos entre Sebastião Leão e avenida Ipiranga, bem como da rua Jerônimo de Ornelas à Venâncio Aires.

(Marcello Campos)

