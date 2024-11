Porto Alegre Avenida Goethe, em Porto Alegre, terá bloqueios neste domingo para realização da Corrida Para Vencer o Diabetes

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Haverá diversos bloqueios na avenida Goethe Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA Às 7h deste domingo (24), o bloqueio será total no trecho entre as ruas Mostardeiro e 24 de Outubro. (Foto: Gabriel Ribeiro/CMPA)

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) divulga o esquema especial de trânsito e transporte para a realização da 26° edição da Corrida Para Vencer o Diabetes, que ocorre neste domingo (24), em Porto Alegre. Haverá diversos bloqueios na avenida Goethe. Confira as alterações no trânsito de veículos e transporte público:

Trânsito

A partir das 21h do sábado, 23, a faixa exclusiva para ônibus, localizada entre a Mostardeiro e a Doutor Timóteo, no sentido Sul-Norte da av. Goethe será bloqueada. Às 7h do domingo, 24, a av. Goethe será totalmente bloqueada em ambos sentidos entre a rua 24 de Outubro e a rua Mostardeiro, com o bloqueio se estendendo da 24 de Outubro até a Felipe de Oliveira a partir das 9h30. No trecho entre a Protásio Alves e a Felipe de Oliveira, haverá uma faixa liberada para veículos oriundos da Protásio Alves trafegarem no sentido Norte-Sul.

Veículos oriundos das ruas Olavo Barreto Viana e da 24 de Outubro que desejam seguir em direção à Ipiranga deverão desviar pela Miguel Tostes, entrar na Vasco da Gama, pegar a Fernandes Vieira, acessar a av. Osvaldo Aranha e seguir pela Protásio Alves até o Viaduto Mariante onde vão acessar a Silva Só.

Motoristas vindos pela Mostardeiro em direção ao bairro devem acessar a rua Florêncio Ygartua, seguir pela Hilário Ribeiro, entrar na Padre Chagas, acessar a Olavo Barreto Viana, utilizar a faixa lateral da Goethe para acessar a Doutor Timóteo e entrar na Poty Medeiros.

Veículos vindos do sentido bairro-Centro da Protásio Alves que desejem acessar a Goethe, sentido Norte-Sul, devem seguir até a Felipe Camarão, entrar na Henrique Dias, pegar a Fernandes Vieira, acessar a av. Osvaldo Aranha e seguir pela Protásio Alves até o Viaduto Mariante onde vão acessar a Silva Só.

Já os veículos oriundos do sentido Sul-Norte da Goethe que desejam seguir em direção ao Parcão deverão desviar pela Felipe de Oliveira, pegar a João Guimarães, seguir pela Protásio Alves, entrar na Ramiro Barcelos e acessar a Mostardeiro.

Transporte

As linhas que passam pelos trechos bloqueados serão desviadas.

Entre 7h e 9h do domingo, os ônibus do sentido Norte-Sul serão desviados pela 24 de Outubro, Miguel Tostes, Mostardeiro e Goethe, retomando seu itinerário normal. O sentido Sul-Norte desvia pela Goethe, Mostardeiro, Coronel Bordini e pega a 24 de Outubro para retomar seu itinerário.

A partir das 9h, o desvio muda sendo normalizado a partir das 13h. Veja as alterações:

Linhas T3 e T8

Sul-Norte – Protásio Alves,Ramiro Barcelos, Independência, Mostardeiro, Florêncio Ygartua, Hilário Ribeiro, Padre Chagas, Olavo Barreto Viana, Goethe, Dr Timóteo seguindo itinerário.

Norte-Sul – Olavo Barreto Viana, 24 de Outubro, Miguel Tostes, Vasco da Gama, Fernandes Vieira, Osvaldo Aranha, Protásio Alves e segue o itinerário normal.

Linhas T9 e 520.3

Centro-Bairro – Mostardeiro, Florêncio Ygartua, Hilário Ribeiro, Padre Chagas, Olavo Barreto Viana, Goethe, segue o itinerário normal.

Linha T6

Norte-Sul – Protásio Alves, Felipe Camarão, Henrique Dias, Fernandes Vieira, Osvaldo Aranha, Protásio Alves, Silva Só, segue o itinerário normal.

Linha 343

Centro-Bairro – Osvaldo Aranha, Ramiro Barcelos, Ipiranga, Santana, Ipiranga e segue itinerário normal.

Linha 525

Centro-Bairro – Osvaldo Aranha, Protásio Alves, Alcides Cruz, Felipe de Oliveira, João Guimarães e Protásio Alves

Bairro-Centro – Ramiro Barcelos, Independência, Mostardeiro, Florêncio Ygartua, Hilário Ribeiro, Padre Chagas, Olavo Barreto Viana, Goethe e segue itinerário normal.

