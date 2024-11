Política “Golpe agora se dá com táxi”, diz Bolsonaro sobre inquérito da Polícia Federal em live

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ex-presidente ironizou documento que embasou operação, enquanto respondia apoiadores Foto: Isác Nóbrega/PR/Arquivo . (Foto: Isác Nóbrega/PR/Arquivo) Foto: Isác Nóbrega/PR/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comentou sobre o indiciamento dele no âmbito da Operação Contragolpe, que mira um grupo responsável por organizar um golpe de Estado, que envolvia os assassinatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

“É uma coisa absurda essa história de golpe, é absurda…”, respondeu a um internauta durante live realizada pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, enquanto o ex-presidente cortava o cabelo.

Bolsonaro ironizou o documento que embasou a operação da PF. Especialmente a parte que faz referência à tentativa do grupo de prender Alexandre de Moraes. Segundo a investigação, os integrantes decidiram abortar a ideia e foram embora, de onde estavam, em um táxi.

“Golpe agora não se dá mais com tanque, né? Se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque não tinha um táxi na hora… ah, pelo amor de Deus, isso é uma piada, essa PF criativa do Alexandre de Moraes”, disse.

Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/golpe-agora-se-da-com-taxi-diz-bolsonaro-sobre-inquerito-da-policia-federal-em-live/

“Golpe agora se dá com táxi”, diz Bolsonaro sobre inquérito da Polícia Federal em live

2024-11-23