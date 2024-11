Inter Inter recebe o Bragantino no Beira-Rio neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O lateral-esquerdo já manifestou interesse em permanecer no clube Foto: Ricardo Duarte/Inter O lateral-esquerdo Bernabei já manifestou interesse em permanecer no clube. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de vencer o Vasco da Gama e permanecer na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, o Inter volta a campo neste domingo (24). A partir das 16h, recebe o Bragantino, no Beira-Rio, em partida pela 35ª rodada da competição nacional.

O Colorado espera triunfar para ultrapassar o Flamengo e se aproximar ainda mais do líder Palmeiras. No Beira-Rio, a expectativa é de um grande apoio das arquibancadas. O Colorado confirmou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos e a projeção é de que ao menos 35 mil torcedores estejam no estádio para incentivar a equipe de Roger Machado.

Ainda em dúvida sobre a permanência de Bernabei para 2025, o Inter está otimista em conseguir fechar negócio pelo lateral, que está emprestado pelo Celtic, da Escócia. O clube chegou a enviar representantes para a Europa, mas ficou definido que após a finalização do Campeonato Brasileiro haverá uma melhor posição de ambas as partes sobre a situação do jogador.

Nessa sexta-feira (22), o vice de futebol José Olavo Bisol falou sobre a negociação em uma entrevista coletiva. “Esperamos a sensibilidade do Celtic para avançar. Não conseguimos chegar ao detalhe do detalhe, que são valores e formas por estarmos em meio ao campeonato. Só teremos clareza após o término do Brasileirão”, disse ele.

Bernabei já demonstrou interesse em permanecer, que se torna uma preocupação a menos para o Inter. O representante do jogador trabalha com o clube escocês para que criem uma negociação possível para o clube gaúcho.

“O meu sentimento é positivo. Quando há vontade das partes, já é um bom caminho. Há relações e cláusulas contratuais que, por vezes, superam, mas trabalhamos com o agente, que também tem interesse nesta permanência”, concluiu Bisol.

Desempenho rubro

A respeito do desempenho vermelho no Brasilerão, Bisol defendeu que o Clube siga fiel, nesta reta final de Campeonato, à filosofia que o aproximou da parte de cima da tabela. Ou seja: foco no jogo a jogo, pés no chão independente de qualquer resultado e, acima de tudo, humildade para realizar o trabalho cotidiano. Desta forma, o vice-presidente de Futebol acredita, será possível atingir a melhor colocação possível na tabela.

Por fim, José Olavo Bisol projetou que a equipe profissional proporcionará, em 2025, minutagem ainda maior para os atletas formados no Celeiro de Ases. O dirigente celebrou a contínua aproximação entre os CTs Parque Gigante e Alvorada, e elogiou o engajamento demonstrado por Roger Machado nos assuntos que envolvem as categorias de base. Dessa relação cada vez mais epidérmica, estipula-se, frutos importantes poderão ser colhidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-recebe-o-bragantino-no-beira-rio-neste-domingo-pelo-brasileirao/

Inter recebe o Bragantino no Beira-Rio neste domingo pelo Brasileirão

2024-11-23