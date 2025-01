Mundo Avião atinge bando de gaivotas ao decolar, tem os dois motores danificados e faz pouso de emergência em Portugal

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

O voo tinha como destino Lisboa Foto: Reprodução/Redes Sociais O voo tinha como destino Lisboa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um avião modelo Airbus A320-200 da Azores Airlines colidiu contra pássaros logo após a decolagem no aeroporto de Ponta Delgada, no arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal. O voo tinha como destino Lisboa. Por causa da colisão, no entanto, a aeronave retornou ao aeroporto em que havia decolado cerca de 10 minutos depois.

De acordo com o site The Aviation Herald, que registra acidentes aéreos, foram constatados danos nos dois motores do Airbus em uma inspeção após o ocorrido. Um bando de gaivotas foi avistado perto da pista. Ninguém ficou ferido. O caso ocorreu na quinta-feira (2).

Os passageiros foram realocados para outro avião e chegaram à capital portuguesa com algumas horas de atraso.

A colisão com pássaros é uma ocorrência relativamente frequente, mas considerada grave na aviação comercial.

