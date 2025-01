Brasil Brasil registra 1 milhão de focos de queimada de 2020 a 2024

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2025

A maior parte dos focos de queimada ficou concentrada em cinco Estados Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A maior parte dos focos de queimada ficou concentrada em cinco Estados. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil teve 1 milhão de focos de queimada de 2020 a 2024, de acordo com dados da plataforma Terrabrasilis, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Nesse intervalo de tempo, o ano com maior quantidade de registros foi 2024, o que ocorreu, segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em razão da seca excepcional. Conforme a pasta, a estiagem foi a pior dos últimos 74 anos.

A maior parte dos focos de queimada ficou concentrada em cinco Estados de 2020 a 2024: no Pará (200.685), em Mato Grosso (171.534), no Amazonas (97.885), no Maranhão (97.124) e no Tocantins (61.137).

Todos esses Estados tiveram aumento de focos de incêndio na comparação entre os anos de 2024 e 2023, com destaque para Mato Grosso, com elevação de 130%, e para o Tocantins, com alta de 78%.

O registro de maior número de focos de incêndio não significa necessariamente maior área queimada.

