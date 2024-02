Brasil Avião com Lula a bordo aborta decolagem em São Paulo

Não há informação sobre os motivos que levaram o comandante do voo a tomar tal decisão. Foto: Reprodução

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que estava com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a bordo teve de abortar a decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no último domingo (4). Não há informação sobre os motivos que levaram o comandante do voo a tomar tal decisão.

As imagens foram captadas pelo canal “Golf Oscar Romeo”. No vídeo, é possível ver a aeronave, um Airbus A319, taxiando em direção à pista principal do aeroporto. O jato chega à cabeceira da pista e permanece parada esperando autorização para decolagem. Pouco depois, o avião acelera, anda alguns metros em baixa velocidade, e, em seguida, para novamente.

O avião dá meia-volta e retorna no sentido contrário até deixar a pista principal e estacionar novamente ao lado de um outro jato da FAB.

A FAB confirmou que o avião presidencial realizou uma “abortiva no início da corrida de decolagem” em Congonhas e que a ocorrência “foi sanada e o voo prosseguiu normalmente”. Não foi informado, porém, que tipo de ocorrência provocou a operação.

A concessionária Aena, responsável pelo aeroporto de Congonhas, disse que o terminal operou normalmente após a situação envolvendo o jato presidencial.

Agenda do presidente

Segundo o Palácio do Planalto, Lula decolou de Brasília para São Paulo às 17h da última quinta-feira (1º). Na cidade, Lula participou de eventos como a comemoração dos 132 anos do Porto de Santos e uma visita à fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo.

Mais tarde, o presidente participou da cerimônia que marcou o retorno da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy ao PT.

