Após realizar parada técnica em Portugal, aeronave com destino a São Paulo transporta 229 pessoas, além da tripulação e três animais domésticos Foto: Divulgação/FAB Foto: Divulgação/FAB

O primeiro grupo de repatriados do Líbano decolou de Portugal neste sábado (05), no KC-30, avião da FAB (Força Aérea Brasileira), com destino à Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). O voo da Operação Raízes do Cedro terá duração prevista de 9h40, com previsão de chegada ao Brasil às 9h30 (horário de Brasília) deste domingo (06).

Aeronave deixou o Aeroporto de Beirute com 229 pessoas, além da tripulação e três animais domésticos. A FAB realizou uma parada técnica em Lisboa antes de iniciar a viagem até São Paulo.

“A previsão é resgatar as pessoas que manifestaram interesse em retornar ao Brasil, com prioridade para idosos, mulheres, crianças, grávidas e pessoas com deficiência”, postou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu perfil no Instagram.

Na tripulação do KC-30, há uma equipe multidisciplinar com três médicos, dois enfermeiros e dois psicólogos para garantir acolhimento e assistência. O voo se assemelha ao perfil dos 13 que foram feitos na Operação Voltando em Paz, realizada em 2023 para resgatar quase 1.600 brasileiros e mais de 50 animais domésticos das zonas de conflito em Israel, na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

O Ministério da Agricultura e Pecuária manteve a flexibilização de regras para entrada de cães e gatos acompanhando cidadãos repatriados e refugiados.

As diretrizes facilitam o processo de ingresso desses animais no Brasil. Com isso, as unidades da Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional), em conjunto com a Coordenação de Trânsito e Integração Nacional de Cargas e Passageiros, passam a adotar protocolo especial para animais de estimação provenientes do Oriente Médio.

O procedimento permite que tutores ingressem com seus pets sem a apresentação imediata de documentos sanitários exigidos em condições.

