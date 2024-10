Política Ministra do Supremo Cármen Lúcia chega em colégio de Belo Horizonte para votar neste domingo

6 de outubro de 2024

Nascida em Montes Claros, a ministra (C) cursou tanto a graduação quanto o mestrado na área do Direito em instituições de ensino mineiras Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, chegou para votar no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, no início da manhã deste domingo (06).

A ministra já estava na fila antes das 8h, horário previsto para início da votação. No sábado (05), durante pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, Cármen Lúcia lembrou que o voto é uma conquista para a sociedade.

“Nem sempre se pôde votar no Brasil. O voto foi conquistado para que a democracia prevalecesse, e ela é construída com a participação de todas as pessoas, os que pensam igual e os que pensam diferente”, afirmou.

A presidente do TSE nasceu em Montes Claros e cursou tanto a graduação quanto o mestrado na área do Direito em instituições mineiras.

