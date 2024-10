Política Candidato do PL Alexandre Ramagem vota na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

6 de outubro de 2024

Candidato do PL votou no início da manhã deste domingo (06) no Colégio Santa Mônica Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

O candidato Alexandre Ramagem (PL) votou, no início da manhã deste domingo (06), no Colégio Santa Mônica, no Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Ramagem chegou antes do início da votação, pouco antes das 8h, acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro, e da esposa Rebeca.

O candidato disse acreditar em um segundo turno contra Eduardo Paes. “É uma grande expectativa, trabalhamos muito, crescemos muito, chegamos aqui com um grande força. Chegamos forte para no segundo turno virar a eleição”, afirmou Ramagem, que diz ter acesso a pesquisas que mostram um viés de alta de sua candidatura.

Depois, Ramagem acompanhará a votação de Carlos, e, em seguida, todos seguem com Bolsonaro para a Vila Militar.

