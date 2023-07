Rio Grande do Sul Avião transporta uma tonelada de ajuda humanitária para as vítimas do ciclone no RS

4 de julho de 2023

Após voo de São Paulo para Porto Alegre em parceria com a Legião da Boa Vontade, ajuda será distribuída pela Defesa Civil Foto: Reprodução Após voo de São Paulo para Porto Alegre em parceria com a Legião da Boa Vontade, ajuda será distribuída pela Defesa Civil (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma tonelada de ajuda humanitária foi transportada gratuitamente pela LATAM Cargo na sexta-feira (30) de São Paulo para Porto Alegre. A carga será destinada às vítimas dos temporais causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul em 16 de junho.

O transporte é realizado pelo programa Avião Solidário da LATAM, que há mais de 10 anos coloca à disposição da América do Sul toda a sua experiência logística e conectividade para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Desastres Naturais. Também participa do envio a LBV (Legião da Boa Vontade), Entidade responsável por recolher e embarcar as doações.

A carga é composta por itens essenciais como água potável, creme dental e sabonetes, e será recebida por profissionais da Defesa Civil, que realizarão a distribuição dos itens às populações afetadas em parceria com outras autoridades locais.

Vale lembrar que a parceria entre LATAM e a Legião da Boa Vontade se repete após atuarem juntas no suporte em situações de desastres naturais no País, como no transporte de mais de 3 toneladas de alimentos a mais de 200 famílias impactadas pelas severas chuvas que afetaram o Estado de Pernambuco em maio de 2022, e no apoio às vítimas das chuvas no Acre em março deste ano, com mais de quatro toneladas transportadas.

A Legião da Boa Vontade fará a entrega dos itens nesta terça-feira (04), na Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul numa atuação em parceria com órgãos oficiais. Por meio de sua Campanha SOS Calamidades, a Entidade também abriu postos de arrecadação para receber donativos em apoio às vítimas dos temporais que atingiu o Estado.

