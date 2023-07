Rio Grande do Sul CEEE Grupo Equatorial Energia cadastra consumidores para troca de geladeiras em Rio Grande

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Desta terça-feira (4) a quinta-feira (06), equipes da companhia de energia recebem a comunidade no mutirão que inclui serviços como regularização e cadastro na Tarifa Social.

A CEEE Grupo Equatorial Energia realiza até quinta-feira (06) o E+ Comunidade na cidade de Rio Grande, no Sul do Estado. A equipe do mutirão Pelo Cliente Todo o Dia estará na SIRQ, Rua Cel. Salgado, nº 415, na Vila da Quinta, cadastrando os consumidores para participarem do sorteio de uma geladeira nova, mais econômica.

Na ocasião, ainda será possível trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por eficientes com o limite de cinco unidades por cliente cadastrado e aproveitar outros serviços da CEEE Grupo Equatorial Energia, como regularização, parcelamento de débitos, cadastro na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) e solicitação de ligação nova.

O sorteio será realizado também na quinta-feira, às 16h, no mesmo local.

E+ Comunidade

A plataforma E+ Comunidade, realizada pelo Grupo Equatorial Energia nas distribuidoras onde atua, promove a responsabilidade social por meio de ações sustentáveis junto às pessoas que atende em seu dia-a-dia, indo em suas casas e levando qualidade de vida por meio da energia.

São projetos práticos, que conectam as comunidades a novas oportunidades relacionadas com temas como eficiência energética, reciclagem, esporte, cultura, educação e economia, com ações que englobam Meio Ambiente, Eficiência Energética e Desenvolvimento Econômico e Social.

2023-07-04