Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

D’Alessandro (C) comentou sobre a dívida na partida que aconteceu no sábado (01) Foto: Divlulgação/Cruzeiro O ídolo comentou sobre a dívida na partida que aconteceu neste sábado (01) (Foto: Divulgação/ Cruzeiro) Foto: Divlulgação/Cruzeiro

Antes da partida entre Inter e Cruzeiro, D’Alessandro, coordenador de futebol do clube mineiro, concedeu entrevista e falou sobre a dívida que o clube gaúcho possui com ele desde 2014. Existe pendências com o ex-jogador por conta de um variação na cotação do dólar, como era taxado o seu salário, enquanto atuava no Inter.

O ex-camisa 10 recebia na moeda brasileira, mas como todos os jogadores de fora, usava o dólar como parâmetro para o valor do seu salário. Ao final de cada temporada, o clube precisava refazer os cálculos e pegar uma compensação para fechar o valor correspondente em dólar.

Após a sua aposentadoria, D’Alessandro teria que receber R$ 6 milhões do Colorado. Com isso, a gestão negociou com o argentino e propôs a pagar o valor em 40 prestações mensais de R$ 150 mil. D’Ale aceitou a proposta e o clube começou a fazer os depósitos.

Atualmente, a dívida está na casa dos R$ 3 milhões. No momento, o Inter não fez os pagamentos há cerca de cinco meses. Algo em torno de R$ 750 mil reais em atraso.

Na zona mista do Beira-Rio, no último final de semana, o agora dirigente ficou incomodado com a situação. D’Alessandro disse que não existe uma boa relação com a atual direção. Não há diálogo, segundo ele. Ele ainda deixou claro que pode ir inclusive na Justiça buscar os seus direitos.

2023-07-04