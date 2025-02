Mundo Avião de pequeno porte cai perto de shopping na Filadélfia, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

A aeronave envolvida no acidente é um avião bimotor de resgate médico, modelo Learjet 55 Foto: Reprodução de vídeo

Um avião de pequeno porte caiu perto de um shopping center na Filadélfia, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira (31). Seis pessoas, entre elas uma criança, estavam na aeronave, da empresa Jet Rescue Air Ambulance, que faz transporte aeromédico. Não há sobreviventes.

Após receber tratamento médico na Filadélfia, a criança estava sendo levada para casa junto com sua mãe. O destino final do voo era Tijuana, no México, com uma parada no Estado do Missouri. Todas as pessoas a bordo eram mexicanas.

Segundo a FAA (agência que regula a aviação civil nos EUA), a aeronave é um avião bimotor de resgate médico, modelo Learjet 55, que havia decolado do aeroporto Philadelphia Northeast, a poucos quilômetros do local do acidente.

O voo MTS56, que tinha como destino a cidade de Springfield, no Missouri, antes de seguir para o México, caiu cerca de 30 segundos após a decolagem. Segundo dados do site FlightRadar24, que monitora o tráfego aéreo, o Learjet atingiu uma altitude de 500 metros antes de despencar. Casas e carros pegaram fogo após a queda do avião. Em uma rede social, o presidente dos EUA, Donald Trump, lamentou o acidente. “Que triste ver o avião cair na Filadélfia. Mais almas inocentes perdidas. Nosso pessoal está totalmente empenhado. Mais atualizações virão. Que Deus abençoe a todos vocês”, afirmou. O acidente ocorreu na mesma semana da colisão de um jato da American Airlines contra um helicóptero do Exército norte-americano em Washington, que resultou em 67 mortes. Esse foi o acidente aéreo mais mortal nos EUA desde 2009.

2025-02-01