Política Eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado seguem regras diferentes; entenda

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após a escolha dos presidentes das Casas, os parlamentares definem a pauta legislativa e as comissões para os próximos dois anos Foto: Rodolfo Stuckert/PR Após a escolha dos presidentes das Casas, os parlamentares definem a pauta legislativa e as comissões para os próximos dois anos. (Foto: Rodolfo Stuckert/PR) Foto: Rodolfo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado seguem regras diferentes. Enquanto os deputados votam por meio do sistema eletrônico, os senadores ainda utilizam cédulas de papel. Entenda o passo a passo de cada processo:

Câmara dos Deputados

A eleição na Câmara está marcada para as 16h deste sábado (1º). As etapas são:

1- Registro das candidaturas

Deputados podem concorrer individualmente ou em chapas, registradas junto à Mesa Diretora.

2- Votação eletrônica

A eleição ocorre por sistema eletrônico e voto secreto. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter maioria absoluta dos votos (257 dos 513 deputados).

Se ninguém alcançar esse número, é realizado um segundo turno entre os dois mais votados.

3- Critério de desempate

Se houver empate, vence o candidato com mais legislaturas na Casa.

4- Proclamação do resultado

O presidente eleito assume imediatamente e conduz a eleição dos vice-presidentes, secretários e suplentes da Mesa Diretora.

Quem é eleito?

Presidente da Câmara, dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes.

Senado

A eleição no Senado está marcada para as 10h deste sábado.

Como funciona a eleição?

1- Registro das candidaturas

Senadores que desejam disputar a presidência devem formalizar sua candidatura por escrito até o início dos discursos no plenário.

2- Debate entre os candidatos

Cada candidato tem 15 minutos para defender sua candidatura. Após os discursos, os senadores podem retirar a candidatura se desejarem.

3- Votação com cédulas de papel

Se houver mais de um candidato, a eleição ocorre por escrutínio secreto, com cédulas impressas contendo os nomes dos concorrentes. Os senadores são chamados, em ordem alfabética das unidades da Federação, para votar em cabines e depositar a cédula na urna.

A apuração dos votos é feita manualmente e supervisionada por senadores indicados.

4- Critério de vitória e desempate

Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa de 41 votos (maioria absoluta dos 81 senadores). Se ninguém alcançar esse número, ocorre um segundo turno entre os dois mais votados.

Em caso de empate, vence o mais idoso entre os de maior número de legislaturas.

5- Proclamação do resultado

O presidente eleito assume o cargo imediatamente e convoca a segunda reunião preparatória para a eleição dos demais cargos da Mesa Diretora.

Quem é eleito?

Presidente do Senado, dois vice-presidentes, quatro secretários e quatro suplentes.

Por que há diferença entre Câmara e Senado?

A Câmara dos Deputados modernizou o sistema, utilizando a urna eletrônica para garantir agilidade e segurança na apuração.

O Senado mantém a votação em papel por tradição e pela menor quantidade de votantes.

Após a escolha dos presidentes das Casas, os parlamentares definirão a pauta legislativa e as comissões para os próximos dois anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/eleicoes-para-as-presidencias-da-camara-dos-deputados-e-do-senado-seguem-regras-diferentes-entenda/

Eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado seguem regras diferentes; entenda

2025-02-01