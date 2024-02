Mundo Avião faz pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos com uma roda a menos

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um Airbus A319 da Latam perdeu uma das rodas de aterrissagem. (Foto: Latam/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um Airbus A319 da Latam realizou um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após perder uma das rodas de aterrissagem nessa terça-feira (6). Com origem no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a aeronave tinha como destino Congonhas, na Zona Sul da capital.

Questionada sobre o episódio, a Latam afirmou que “o pouso do voo LA3923 foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave”. Disse ainda que está prestando assistência aos passageiros e que adota “todas as medidas operacionais e técnicas de segurança”.

Em imagens de canais especializados em aviação, a aeronave aparece pousando na pista de Cumbica sem uma das rodas do lado esquerdo, às 13h22.

Sistemas de monitoramento de voo mostram que o avião percorreu cerca de 90 km a mais do que o usual para a rota antes de pousar, dando uma volta em torno da pista de Guarulhos. A velocidade e altitude da aeronave ao longo do trajeto também aparecem fora do padrão.

Colisão com pássaro – No final de semana, outras duas aeronaves envolveram-se em um incidente. Um avião da Latam que vinha de Foz do Iguaçu precisou arremeter ao chegar em São Paulo, no sábado, devido a uma colisão de outro avião com um pássaro no momento de aterrissagem, às 12h38.

Segundo a companhia aérea, esse voo também aterrissou no destino final “em total segurança, dentro do horário programado e todos os passageiros desembarcaram normalmente”.

Logo após o ocorrido, a pista do aeroporto ficou fechada por cerca de 10 minutos devido a padrões de inspeção de segurança.

O avião que precisou arremeter, teve de atrasar seu pouso por alguns minutos.

A aeronave que bateu com o pássaro não sofreu nenhum dano e retornou à operação logo depois de ser inspecionada por uma equipe de manutenção. Além disso, a companhia reitera que “adota todas as medidas de segurança para garantir uma viagem segura”.

Em nota, o Aeroporto de Congonhas informou que “o evento não impactou no movimento do aeroporto, onde as operações seguiram normalmente, sem cancelamentos”.

Nota da Latam

“A LATAM Brasil informa que o pouso do voo LA3923 (Rio de Janeiro/Santos Dumont-São Paulo/Congonhas) desta terça-feira (6/2) foi desviado para o aeroporto de Guarulhos para manutenção corretiva da aeronave. A companhia está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros.

A LATAM adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança para garantir uma viagem segura para todos.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/aviao-faz-pouso-de-emergencia-no-aeroporto-internacional-de-guarulhos-com-uma-roda-a-menos/

Avião faz pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos com uma roda a menos

2024-02-06