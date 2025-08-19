Porto Alegre Avião “misterioso” dos Estados Unidos aterrissa em Porto Alegre

Boeing sem identificação permaneceu cerca de cinco horas na capital gaúcha. (Foto: Divulgação/Aeroin.net)

Um jato Boeing modelo 757-200 e com fuselagem toda branca, sem identificação perceptível externamente, despertou curiosidade ao pousar nessa terça-feira (19) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A aeronave pertence ao governo norte-americano, fato que também despertou teorias conspiratórias devido ao momento conturbado nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

O clima de mistério de dissipou com a ajuda de sites especializados, como o aeroin.net: a presença do avião na pista (entre 17h e 20h, quando decolou para São Paulo) teve como objetivo o desembarque de funcionários do Consulado daquele país na capital gaúcha. Trata-se de um roteiro iniciado na véspera, no Estado de New Jersey (EUA), e que incluiu escalas em Tampa (Flórida) e San Juan (Porto Rico).

Detalhes

A aeronave é utilizada com frequência em operações especiais, inclusive pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Está vinculada à frota do 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana (Usaf), situado na Base Aérea McGuire, em New Jersey.

A unidade serve ao transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, formadas por agentes consulares, militares e especiais. Eventualmente, presta apoio logístico a cidadãos norte-americanos e de países aliados no Exterior. Conta com sistemas avançados de comunicação e pode ser reabastecida durante o voo, a exemplo do avião presidencial “Air Force One”.

Identificado pelo código “C-32B” e também conhecido informalmente como “Gatekeeper” (“porteiro”, em inglês), o avião já foi utilizado em situações de crise no Oriente Médio. Dentre as missões nas quais atuou está a de ajuda logística ao Líbano na época da grande explosão ocorrida no porto da capital, Beirute, há cinco anos.

Manifestação

Uma provável coincidência envolveu a rápida escala do “avião misterioso” em Porto Alegre. Enquanto o Boeing taxiava na pista para decolar rumo à capital paulista, no início da noite, um grupo protestava em frente ao Consulado dos Estados Unidos, na avenida Assis Brasil.

Com bandeiras de partidos ligados à esquerda, cerca de 100 manifestantes gritavam palavras-de-ordem como “Fora Trump!”. Não houve incidentes durante o ato, que causou momentos de lentidão no trânsito de veículos. A unidade diplomática está localizada no bairro Passo D’Areia, a uma distância de 4,5 quilômetros do Aeroporto Salgado Filho (bairro São João), ambos na Zona Norte.

(Marcello Campos)

