Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Avião “misterioso” dos Estados Unidos aterrissa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Boeing sem identificação permaneceu cerca de cinco horas na capital gaúcha. (Foto: Divulgação/Aeroin.net)

Um jato Boeing modelo 757-200 e com fuselagem toda branca, sem identificação perceptível externamente, despertou curiosidade ao pousar nessa terça-feira (19) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A aeronave pertence ao governo norte-americano, fato que também despertou teorias conspiratórias devido ao momento conturbado nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

O clima de mistério de dissipou com a ajuda de sites especializados, como o aeroin.net: a presença do avião na pista (entre 17h e 20h, quando decolou para São Paulo) teve como objetivo o desembarque de funcionários do Consulado daquele país na capital gaúcha. Trata-se de um roteiro iniciado na véspera, no Estado de New Jersey (EUA), e que incluiu escalas em Tampa (Flórida) e San Juan (Porto Rico).

Detalhes

A aeronave é utilizada com frequência em operações especiais, inclusive pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Está vinculada à frota do 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana (Usaf), situado na Base Aérea McGuire, em New Jersey.

A unidade serve ao transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, formadas por agentes consulares, militares e especiais. Eventualmente, presta apoio logístico a cidadãos norte-americanos e de países aliados no Exterior. Conta com sistemas avançados de comunicação e pode ser reabastecida durante o voo, a exemplo do avião presidencial “Air Force One”.

Identificado pelo código “C-32B” e também conhecido informalmente como “Gatekeeper” (“porteiro”, em inglês), o avião já foi utilizado em situações de crise no Oriente Médio. Dentre as missões nas quais atuou está a de ajuda logística ao Líbano na época da grande explosão ocorrida no porto da capital, Beirute, há cinco anos.

Manifestação

Uma provável coincidência envolveu a rápida escala do “avião misterioso” em Porto Alegre. Enquanto o Boeing taxiava na pista para decolar rumo à capital paulista, no início da noite, um grupo protestava em frente ao Consulado dos Estados Unidos, na avenida Assis Brasil.

Com bandeiras de partidos ligados à esquerda, cerca de 100 manifestantes gritavam palavras-de-ordem como “Fora Trump!”. Não houve incidentes durante o ato, que causou momentos de lentidão no trânsito de veículos. A unidade diplomática está localizada no bairro Passo D’Areia, a uma distância de 4,5 quilômetros do Aeroporto Salgado Filho (bairro São João), ambos na Zona Norte.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
https://www.osul.com.br/aviao-misterioso-dos-estados-unidos-pousa-em-porto-alegre/ Avião “misterioso” dos Estados Unidos aterrissa em Porto Alegre 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bancos perdem quase R$ 42 bilhões em valor de mercado após decisão do ministro Flávio Dino
Brasil Bolão leva prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena
Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos
Esporte Presidente da CBF revela que pediu para vetar camisa vermelha da Seleção Brasileira
Mundo Governo Trump diz que vai usar “toda a força” contra Maduro na Venezuela
Economia Ibovespa despenca 2% após decisão de Flávio Dino que pode afetar a Lei Magnitsky; dólar sobe a R$ 5,49
Mundo Governo dos Estados Unidos aceita pedido de consultas do Brasil para negociar tarifaço de Trump na Organização Mundial do Comércio
Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta
Esporte Torcedores do Santos invadem Centro de Treinamento e cobram Neymar: “Vocês tinham que tomar tapa na cara”
Política Reforma Administrativa prevê fim das férias de 60 dias e limite de trabalho remoto a um dia para servidores
Pode te interessar

Porto Alegre Aeronave usada pela CIA pousa em Porto Alegre em missão não revelada pelos Estados Unidos

Porto Alegre Projeto Bota-Fora realiza coleta de resíduos volumosos em cinco comunidades de Porto Alegre nesta quarta

Porto Alegre Obras na rampa de acesso ao corredor humanitário trocam de pista nesta quarta-feira em Porto Alegre

Porto Alegre Porto Alegre receberá nova tecnologia para controle do mosquito Aedes aegypti