Brasil Avião que buscará vacinas na Índia decola na noite desta sexta de Recife

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Ao chegar ao Brasil, o imunizante ainda precisa aguardar o aval da Anvisa. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira (14) que o avião da companhia aérea Azul que buscará 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzidas na Índia vai decolar na noite desta sexta-feira (15) rumo ao país asiático, partindo de Recife (PE).

A viagem para Mumbai está prevista para começar às 23h. O retorno da aeronave ao Brasil estava marcado para sábado (16), pelo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Mas, com a alteração no voo, que decolaria nesta quinta em direção à Índia, ainda não há informações sobre a data e hora do retorno da aeronave.

“A data de retorno do avião ao Brasil, com a carga de vacinas estimada em 15 toneladas, ainda está sendo avaliada de acordo com o andamento dos trâmites da operação de logística feita pelo governo federal em parceria com a Azul”, afirma a nota do Ministério da Saúde.

Ao chegar no Brasil, a vacina ainda precisa aguardar o aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que as doses comecem a ser aplicadas. A agência se reúne no domingo (17) para analisar o pedido de uso emergencial apresentado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), parceira da AstraZeneca e da Universidade de Oxford no Brasil.

De acordo com o ministério, a vacina será distribuída aos Estados em até cinco dias após o aval da Anvisa para, assim, dar início à imunização em todo o País, de forma simultânea e gratuita.

A pasta disse ainda que, além do apoio da Azul, conta também com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas por meio das companhias Gol, Latam e Voepass, para a logística de transporte gratuito do imunizante.

A segurança no transporte das doses pelo Brasil será realizada pelas Forças Armadas, em ação conjunta com o Ministério da Defesa.

Aeronave

O avião que partirá em direção à Índia é um Airbus A330neo, maior aeronave da frota da companhia, e estará equipado com contêineres específicos para garantir o controle de temperatura das doses, que, de acordo com as recomendações do fabricante, é de -80°C.

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) autorizou as empresas aéreas a transportarem vacinas refrigeradas com gelo seco na cabine de passageiros dos aviões. O transporte só ocorrerá, entretanto, se não houver passageiros durante o voo.

