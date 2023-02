Mundo Aviões militares russos são interceptados perto do espaço aéreo dos Estados Unidos e Canadá

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aeronaves, que foram identificadas em 13 de fevereiro, não entraram no espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá e não representaram uma ameaça Foto: Divulgação Aeronaves, que foram identificadas em 13 de fevereiro, não entraram no espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá e não representaram uma ameaça. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Várias aeronaves militares russas, incluindo caças e bombardeiros estratégicos, foram interceptadas pelas forças de defesa aérea da América do Norte enquanto sobrevoavam o espaço aéreo internacional perto do Alasca, disseram militares dos Estados Unidos.

As aeronaves, que foram identificadas em 13 de fevereiro, não entraram no espaço aéreo dos Estados Unidos ou do Canadá e não representaram uma ameaça, disse o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) em comunicado datado de 14 de fevereiro.

O órgão acrescentou que os voos russos não estavam de forma alguma relacionados com a misteriosa onda de objetos aéreos abatidos pelos militares dos EUA sobre a América do Norte nas últimas semanas. “O NORAD antecipou esta atividade russa e, como resultado de nosso planejamento, estava preparado para interceptá-la… Dois caças NORAD F-16 interceptaram as aeronaves russas”, afirmou.

Embora o NORAD diga que às vezes escolta aeronaves para fora do espaço aéreo perto do Alasca, se necessário, não disse se esse foi o caso desta vez.

Águas internacionais

A Rússia não informou se suas aeronaves foram interceptadas, mas disse na quarta-feira (15) que realizou vários voos sobre águas internacionais nos últimos dias, inclusive no Mar de Bering, entre o Alasca e a Rússia.

Embora a Rússia tenha realizado voos sobre o Mar de Bering antes, seus vizinhos na região ficaram mais preocupados com a atividade militar de Moscou desde a invasão da Ucrânia no ano passado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/avioes-militares-russos-interceptados-eua-canada/

Aviões militares russos são interceptados perto do espaço aéreo dos Estados Unidos e Canadá