Expointer Azeite Batalha apresenta seu conjunto de produtos na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na 45ª Expointer, o Azeite Batalha está presente no Pavilhão da Agricultura Familiar e ao lado da Casa da Rede Pampa. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Luiz Eduardo Batalha, proprietário da marca Azeite Batalha, já participa da Expointer há mais de 40 anos como pecuarista. Desde 2012, ele participa da feira expondo seus azeites de oliva. A marca é um destaque no cenário nacional e internacional, com mais de 10 prêmios de destaque.

Na 45ª Expointer, o Azeite Batalha está presente no Pavilhão da Agricultura Familiar, com vendas junto a outras empresas do setor. Além disso, a marca está com uma central ao lado da Casa da Rede Pampa. Para o proprietário, a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina é vista como uma oportunidade para mostrar a qualidade dos azeites para os mais diversos públicos. “Nós estamos em um momento que já temos uma produção que pode servir praticamente todo o Brasil. A gente precisava mostrar isso para as pessoas. (…) Antigamente, eram só animais. Este era o grande cartão de visitas. Depois virou uma feira internacional e aí começaram a vir as máquinas, em seguida veio os produtos. Aqui é uma grande vitrine”, aponta Batalha.

O Rio Grande do Sul é responsável por 75% da produção de oliveiras no país. De acordo com Batalha, o crescimento do setor deve ser continuo e promissor. “Se formos analisar de forma proporcional, aos anos de produção, nós somos o melhor do mundo hoje. Estamos nos destacando de marcas produtoras com mais de 300 anos de história”, destaca.

Segundo Carlos Henrique Pfaff, diretor comercial do Azeites Batalha, o estado gaúcho se destaca pela sua geolocalização e pelo trabalho realizado pelo setor de olivicultura. “Com essa qualidade e com esse potencial de volume que nós estamos conseguindo obter aqui no Rio Grande do Sul é o que está nos possibilitando estar presente nos outros estados do Brasil”, afirma Pfaff sobre o trabalho realizado pela Azeite Batalha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer