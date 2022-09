Expointer Semeadora e pulverizador são destaques da Stara na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Entre os destaques da Stara, estão a nova semeadora Guapita, o Zero Amassamento e o Imperador 3.0. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

A 45ª Expointer, que iniciou no sábado (27), segue até domingo (4), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A Stara está marcando presença na maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Nesta edição, entre os destaques da empresa do setor de máquinas e implementos agrícolas, estão a nova semeadora Guapita, o Zero Amassamento e o Imperador 3.0.

“Essas inovações que a gente traz é tudo pensando numa economia para o produtor, para que ele tenha uma maior lucratividade no final”, aponta Thomas Liska, coordenador de marketing de produto da Stara. Segundo ele, cada um dos equipamentos são planejados visando facilitar a vida do produtor rural, procurando aliar a inovação tecnológica com a produtividade.

Guapita

Com excelente uniformidade de semeadura para cultivos de inverno, a Guapita está disponível nos modelos de 29 e 33 linhas com espaçamento de 17 cm. Possui um reservatório central de sementes com capacidade de 1.100 kg, trazendo facilidade no abastecimento. Já o reservatório de fertilizantes tem capacidade de 65 kg/linha com sistema dosador com duas seções.

A nova semeadora da Stara está disponível em duas versões. É a única do mercado controlada por dispositivo móvel (celular) via Bluetooth que possibilita a regulagem instantânea de sementes e fertilizantes, controle abre/fecha e com monitor de sementes. A outra versão é controlada por Topper 5500 que realiza a regulagem instantânea de sementes e fertilizantes, taxa variável de sementes e fertilizantes, controle abre/fecha, com monitor de sementes, Conecta, Syncro (opcional), piloto automático e Telemetria Stara.

A Guapita também é a única semeadora do mercado com sistema de transporte, ficando com apenas 3,20 m de largura.

Zero Amassamento

O Zero Amassamento é uma tecnologia exclusiva da Stara, que realiza o plantio com desligamento automático das linhas no lugar que acontecerá o tráfego de pulverizadores e distribuidores. Isso gera uma economia de sementes ao agricultor de até 4%.

O Zero Amassamento está disponível para todas as plantadeiras Stara com Sistema de Desligamento Linha a Linha e todo o processo de funcionamento é direto no Topper 5500, sem a necessidade de mapas.

Imperador 3.0

O Imperador 3.0 é um dos grandes lançamentos da história da Stara, especialmente por ser o único autopropelido do mundo que reúne três funções em uma só máquina. Ele é pulverizador, distribuidor e semeador pneumático, o que possibilita a realização das três operações em um único rastro na lavoura. Em 2021, a máquina foi premiada com o “Machine of the Year”, na categoria pulverizadores.

