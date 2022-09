Expointer Seis representantes do agronegócio gaúcho são homenageados com o Troféu Destaques do Agro

2 de setembro de 2022

Foto: Anna Alves/O Sul

Um dos momentos mais especiais da programação da Rede Pampa durante a 45ª Expointer aconteceu na noite desta quinta-feira (01): a entrega do Troféu Destaques do Agro. A iniciativa, em parceria com o Banrisul, visa reconhecer personalidades e incentivar a inovação no setor, além de estimular boas práticas que possam contribuir para o desenvolvimento do agronegócio no estado.

Com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, do secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, e de diversas outras autoridades, seis representantes de diferentes segmentos da agricultura e da agroindústria foram agraciados em cinco categorias. Na ocasião, uma homenagem especial também foi dedicada ao presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira – um reconhecimento pela trajetória da entidade no apoio ao campo; e ao presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, pelos 65 anos de história da cooperativa que promove a Expodireto Cotrijal, outra feira de renome do agronegócio no Rio Grande do Sul, realizada em Não-Me-Toque.

“Não podia deixar de estar presente neste prêmio que representa tudo o que o agro faz para o nosso estado. É um dia muito especial, com grandes parceiros do setor, como a Rede Pampa, que sempre demonstra esse compromisso, principalmente durante a Expointer”, ressaltou o governador.

Destinada a gestores, pesquisadores, empreendedores, cientistas e técnicos que constroem projetos e estudos voltados à criação de novas tecnologias e inovações para o agro, uma das mais importantes categorias da premiação foi a “Pesquisa e Inovação”. No quesito, a Operação 365, que aposta em pesquisa, ciência e tecnologia para estimular a qualidade química, física e biológica dos solos agrícolas, foi homenageada através do chefe-geral da Embrapa Trigo, Jorge Lemainski, e do presidente da Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), Caio César Vianna.

Conheça todos os vencedores:

Agroindústria Familiar – Embutidos São Bento

Boas Práticas Ambientais – Giovane Bertella

Técnico Especialista em Agro – Camila Eckert

Produtor Agro – Maria Isabel Cardoso Terra

Pesquisa e Inovação – Caio César Vianna

Pesquisa e Inovação – Jorge Lemainski

Fotos: Anna Alves/O Sul

