Expointer Em visita à 45ª Expointer, Bolsonaro ressalta proximidade com o setor do agronegócio

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Ao lado de autoridades, o presidente discursou na Tribuna de Honra da Expointer, durante a abertura oficial da feira. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Recebido por políticos e diversas autoridades do agronegócio gaúcho, o presidente Jair Bolsonaro visitou a 45ª Expointer nesta sexta-feira (02). Ao lado do vice-presidente Hamilton Mourão, Bolsonaro acompanhou o tradicional Desfile dos Grandes Campeões, com os animais mais bem avaliados de todas as raças, e participou da abertura oficial do evento.

Na tribuna, o presidente exaltou o clima benéfico do Brasil para a produção rural e valorizou o setor: “A todos do agro o nosso reconhecimento, vocês são o orgulho da pátria. Queremos que o agronegócio tenha independência do Executivo e lutamos pela posse e porte de armas de fogo pro homem do campo, sempre em busca de segurança e liberdade”, disse.

Destacando o momento de retomada presencial, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, reforçou a importância do evento. “É na Expointer que se expressa a alma gaúcha. Falar de agro é falar de competência, competitividade e qualidade, e temos muito a aprender com o setor sobre ousadia e gestão financeira”, pontuou Ranolfo.

Em nome de todas as entidades promotoras da feira, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, afirmou que “o campo não é direitista nem fascista. O campo é bolsonarista”.

Após a cerimônia, o presidente da República passeou pelo Parque de Exposições Assis Brasil e cumprimentou alguns apoiadores. A programação foi encerrada com um almoço na casa da Farsul, na companhia de representantes do setor.

