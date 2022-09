Expointer Tecnologia no campo e o cenário econômico são destaques no Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

O evento foi uma realização da Rede Pampa, em parceria com o Banrisul e a Cotrijal. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

O Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro ocorreu nesta quinta-feira (01), na Casa da Rede Pampa, na 45ª Expointer. O evento buscou ampliar os conhecimentos sobre o desenvolvimento da agropecuária no Rio Grande do Sul e contou com a participação de grandes nomes do setor para discutir o atual momento econômico e projetar o futuro.

No primeiro painel, os debatedores discutiram as novas tecnologias no campo, inovação e sustentabilidade. Segundo Cláudio Coutinho, presidente do Banrisul, as possibilidades no campo tornam-se infinitas a partir da digitalização. Além disso, ele apontou iniciativas que o banco gaúcho vem desenvolvendo para o fomento do setor: “O Banrisul tem apoiado iniciativas voltadas à inovação, focada em duas linhas: o financeiro e o agro”, afirma. Este ano, a instituição apoiou mais de 30 startups, sendo nove voltadas para o agronegócio.

Para Rodrigo Rizzo, secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a maior dificuldade enfrentada no campo é a falta de capacitação para lidar com as atualizações tecnológicas. “A tecnologia está disponível, mas não há operadores capacitados”, disse. Em relação aos avanços, Rizzo destacou os planos de reserva de água e irrigação que vêm sendo desenvolvidos.

De acordo com o presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, o acesso à conectividade no campo é um dos obstáculos existentes. “A dificuldade é levar treinamento para o homem do campo. Temos problemas de conectividade e gargalos governamentais para integrar todos os processos”, revela.

O primeiro painel também teve a participação do economista Rodrigo Feix, do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado. Em sua fala, Feix defendeu um acompanhamento contínuo das transformações em curso na sociedade. “[O agronegócio] precisa ser estudado e avaliado para que se possa planejar políticas públicas e fornecer informações confiáveis para o setor privado”, revela. Além disso, segundo ele, nos dias de hoje, mudanças de natureza tecnológica são evidentes e permitem a produção com menor custo para atender um maior nível de qualidade. Para isso, é necessário conhecer e saber avaliar as tecnologias disponíveis.

Cláudio Coutinho, presidente do Banrisul, Rodrigo Rizzo, secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Rodrigo Feix, economista do DEE-RS, e Nei César Mânica, presidente da Cotrijal, abordaram a importância da tecnologia no campo. (Foto: Anna Alves/O Sul)

Já o segundo painel abarcou a importância do crédito para o agronegócio, o atual cenário econômico e as tendências para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. “Estamos em um momento em que muito se discute a boa aplicação do crédito e questões como produtividade, tecnologias e profissionalização do produtor rural, que precisa fazer, cada vez mais, contingências financeiras. Surpreendentemente, com todas as crises, climáticas e econômicas, os produtores seguem olhando pra frente, pras próximas safras”, salienta Caio Vianna, presidente da CCGL. Conforme explicou, o setor enfrenta uma ressaca do período pandêmico. Dessa forma, uma parte dos recursos precisa vir da capitalização dos próprios produtores.

Para o economista da Farsul Antônio da Luz, as perspectivas são positivas para o setor. “A inflação está desacelerando no Brasil desde maio, consequência do trabalho do Banco Central, que aumentou os juros bem antes dos EUA e Europa”, pontua.

Já para Osvaldo Lobo, diretor executivo do Banrisul, o Rio Grande do Sul se destaca por seu perfil empreendedor e inovador. No seu ponto de vista, “o produtor gaúcho foi subindo e conquistando o resto do Brasil”. Fernando Marchet, CEO da Bateleur, reiterou a importância de ouvir as demandas dos agricultores. Para ele, o maior desafio é para os pequenos e médios produtores, em virtude das mudanças que estão ocorrendo no agronegócio, seja em relação ao crédito ou aos financiamentos.

O Fórum Agro Inovação, Presente e Futuro foi uma realização da Rede Pampa, em parceria com o Banrisul e a Cotrijal. O evento será transmitido no canal da TV Pampa no dia 11 de setembro, às 13h.

