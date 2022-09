Expointer Novo edital destina 7,5 milhões de reais para a inovação no agronegócio

Lançada na Expointer, a iniciativa prevê aportes a projetos multidisciplinares para o desenvolvimento do agro. Foto: Vinicius Cabral/Ascom Sict Lançada na Expointer, a iniciativa prevê aportes a projetos multidisciplinares para o desenvolvimento do agro. (Foto: Vinicius Cabral/Ascom Sict) Foto: Vinicius Cabral/Ascom Sict

O Inova Agro, novo edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (SICT), foi lançado, na quinta-feira (1), no RS Innovation Agro Stage, palco da inovação na 45ª Expointer, em Esteio. Serão aportados R$ 7,5 milhões destinados a projetos multidisciplinares, científicos e tecnológicos para o desenvolvimento do agronegócio gaúcho.

O objetivo do edital é apoiar equipes de pesquisa instaladas no Rio Grande do Sul cujo foco seja a inovação de produtos e processos abrangendo pelo menos um dos seguintes temas: agronomia, recursos florestais e engenharia florestal; ciência e tecnologia de alimentos; engenharia agrícola; e/ou medicina veterinária, zootecnia e recursos pesqueiros. Pessoas físicas vinculadas à Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), empresas de pequeno e médio porte e startups são o público-alvo, sendo que parcerias entre ICTs e empresas serão priorizadas.

A iniciativa visa estimular a pesquisa e a geração de tecnologia e inovação no universo agro. “Há alguns critérios de avaliação. Serão considerados, por exemplo, o mérito e originalidade científica e tecnológica da proposta, o potencial de inovação e a capacitação da equipe executora”, disse o diretor técnico-científico da Fapergs, Rafael Roesler.

As propostas devem ser submetidas até 21 de outubro, e a divulgação do resultado final deve ocorrer a partir de 17 de novembro. Os projetos aprovados terão o prazo máximo de 36 meses para execução. O edital completo está disponível em: fapergs.rs.gov.br.

O lançamento contou com a presença do secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, que destacou que o investimento em projetos de fomento ao agronegócio já atingiu a marca de R$ 38,5 milhões. “Esse não é o primeiro investimento de inovação no agronegócio, mas um edital exclusivo ao setor privilegia a importância desse segmento para o desenvolvimento do estado. Isso é algo muito importante para fomentarmos ainda mais o nosso agronegócio”, afirmou.

