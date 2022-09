Expointer Na Expointer, XCMG estima um aumento de 15% nas vendas em relação à última edição

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A empresa está marcando presença na feira com todo o seu portfólio de produtos. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores grupos na indústria de maquinário de construção da China, a XCMG está marcando presença na 45ª Expointer com todo o seu portfólio de produtos: escavadeiras e retroescavadeiras, motoniveladoras, rolo compactador e carregadeiras. Em parceria com a sua representante e distribuidora no Rio Grande do Sul, a GRA Máquinas, a empresa expandiu a área do seu estande nesta edição do evento com base nos resultados dos últimos anos.

“Vimos que aqui toda a nossa gama de equipamentos vende muito bem, e já podemos observar um acréscimo de 15% nas vendas deste ano em relação à Expointer de 2021”, comentou o diretor comercial Renato Torres.

Presente no Brasil desde 2004, a XCMG trouxe para a feira uma novidade que é tendência no mercado e bastante requisitada pelos clientes: a miniescavadeira. Segundo Torres, muitos empresários estão em busca do produto em virtude de seu menor consumo e maior eficiência. O diretor também destaca a facilidade com que os compradores conseguem realizar a manutenção das máquinas como um diferencial do grupo:

“Quando um consumidor adquire um equipamento XCMG ele sabe que não vai ficar na mão, porque nós sabemos que máquina cara é máquina parada. Nosso parceiro consegue abranger todo o estado, que é muito empreendedor e faz muitas obras. E nós somos muito orgulhosos de fazer parte do desenvolvimento e da evolução do Rio Grande do Sul através das nossas máquinas”, reforçou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer