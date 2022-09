Expointer “Os nove dias de Expointer são o melhor período de vendas do ano”, revela o diretor da Kia Sun Motors

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Moto Suzuki em exposição na Casa da Rede Pampa no Parque de Exposições Assis Brasil. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além de fomentar o desenvolvimento e os negócios na agricultura e na agroindústria, a Expointer também impulsiona as vendas de outros segmentos, como os veículos. Frequentador assíduo há quase 30 edições, o diretor da Kia Sun Motors, Jefferson Furstenau, afirma que o evento transforma o mês no mais lucrativo de todos – e que a 45ª feira está ainda mais especial.

“Essa é a maior edição em termos de público que já participamos, e esses nove dias de Expointer são o melhor período de vendas do ano. A média diária de vendas era de sete mil carros e, durante agosto, esse número passou para 8.400”, conta Jefferson.

Durante a feira, os visitantes buscam principalmente por modelos 4×4 e motos trail, ideais para utilização em estradas de terra, por exemplo. Atualmente, além dos tradicionais veículos da Kia, a Sun Motors passou a comercializar também motos Suzuki. Para o diretor, a Expointer possibilita a ampliação da visibilidade da marca:

“É muito importante estarmos com as pessoas do campo, com esse público que normalmente não iria até a concessionária. Nossa rede ainda não atende o estado inteiro, então aqui é o local em que elas têm acesso aos nossos produtos”, explica o empresário. Ele ainda destaca que o impacto da feira é sentido até o início do ano que vem, visto que muitas pessoas conhecem os carros ou motos agora, mas acabam comprando após o encerramento das atividades no Parque de Exposições Assis Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer