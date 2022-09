Expointer Fertilizantes Piratini apresenta tecnologia biológica na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

Nova linha possui uma exclusiva tecnologia biológica aplicada em fertilizantes granulados que promove um ambiente rico e natural Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Na última quarta-feira (31), representantes da Fertilizantes Piratini e Koch Fertilizantes estiveram apresentando no programa Pampa Debates, transmitido direto da 45ª Expointer, um novo produto: o Nutricare. A nova linha possui uma exclusiva tecnologia biológica aplicada em fertilizantes granulados que promove um ambiente rico e natural para a planta expressar todo o seu potencial genético.

Segundo Antonio Carlos Papes, diretor da Koch Fertilizantes, o Nutricare consiste em um fertilizante com adição de microrganismos benéficos do gênero Bacillus que repõe o equilíbrio biológico do solo, promovendo o aumento da eficiência no uso dos nutrientes aplicados e trazendo melhores resultados no campo. “Cada vez mais vem sendo identificada a importância de se ter esses microorganismos no solo e de ter uma microbiota balanceada para que as plantas possam se defender das bactérias nocivas”, aponta. Além disso, a nova tecnologia permite que as plantas tenham uma melhor absorção dos nutrientes que não conseguem acessar.

O diretor da Fertilizantes Piratini Ltda, Mário Darós, afirma que as expectativas para o setor são positivas e que a agricultura deve dar uma grande alavancada em um curto período de tempo. “O nosso seguimento passou por uma dificuldade muito grande em função da crise e da seca do ano anterior, mas rapidamente superou isso”, destaca. Para ele, a Expointer se apresenta como uma oportunidade para toda cadeia produtiva do primeiro setor. “Aqui há uma convivência entre as feiras, as lavouras e os produtores. A nossa empresa está diretamente ligada aos produtores que estão aqui. Aqui há uma troca de ideias, negociações e uma rede de confraternização”, finaliza Darós.

