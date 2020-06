Magazine Babu Santana sobre fama e estabilidade: “Reflexo de um país que não investe em cultura”

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Ator comentou sobre a importância de educar a população com as artes

Babu Santana conversou por meio de live no Instagram sobre o cenário artístico brasileiro atual. Para ele, que atesta que os atores não ganham tão bem quanto as pessoas imaginam, a fama não pode ser considerada fator de estabilidade.

“Isso é um reflexo de um país que não investe em arte e cultura. Existe um funil em qualquer profissão. Se você parar para pensar, nem os jogadores de futebol são milionários. Poucos são. Eu mesmo, antes do BBB, cansei de ser convidado para ir às festas e nem tinha roupa para ir. Ir de ônibus, chegar lá ter vários flashes e ganhar R$ 500 reais”, contou.

O ator também explicou que a maior parte dos artistas acaba investindo na própria carreira quando se estabiliza financeiramente. “Eu moro na Barra da Tijuca e aqui não tem um teatro público, por exemplo. Na nossa cabeça de artista, a gente ganha dinheiro com novela e investe em nossa peça depois”, explicou, bem-humorado.

Babu foi enfático ao dizer que considera deficiente o incentivo à cultura brasileira. “Tem gente que não entende a complexidade de um museu. Se você for a um museu e contemplar um quadro de Monet, não tem como quantificar. Essa pessoa vai ao teatro e não consegue se emocionar. A contemplação da arte ajuda na reflexão”, frisou.

Distribuição cinematográfica

Ainda quando estava confinado no “Big Brother Brasil”, Babu teve uma conversa com Manu Gavassi sobre o cenário cinematográfico brasileiro. Para ele, existe uma grande deficiência na distribuição de cópias de obras nacionais.

Ele contextualizou essa conversa com experiência própria dentro do cinema nacional. “Estômago foi um filme que fiz pelo qual fui mais premiado. Havia só nove cópias para um país de dimensão continental”, lamentou, acrescentando sobre outro momento, com um filme main stream. “Tim Maia foi o filme que fiz com mais cópias, tinha algo como quinhentas. Mas isso não é nada pra um país grande como o nosso”.

Para ele, apesar de passarmos por uma era na qual o streaming vem ganhando espaço com as produções, a experiência adquirida no cinema é inigualável. “Podemos até indicar estes filmes para serem vistos depois no celular e na TV, mas não é o mesmo que ver naquela tela enorme e em 5.1”, disse.

Babu pontua que uma opção para levar mais cultura e arte para a população seria democratizar os valores de investimento no lazer. “Uma boa campanha seria deixar o cinema mais barato. Tem espaço para todo mundo. O Brasil é enorme, e também é necessário descentralizar. O que funciona no Rio pode não funcionar em Pernambuco. O artista que faz arte pela arte vai estar sempre se readaptando. A arte bem feita sempre vai ter público”, concluiu.

