Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Surfista pediu "paz e amor" após ter a casa assaltada no Brasil e foi criticado por um seguidor Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby rebateu o comentário de um seguidor, que o chamou de hipócrita no Instagram nesta terça-feira (16). Tudo começou quando o surfista fez um post pedindo paz, após ter sua casa no Rio – neste momento, ele está morando em Portugal – assaltada.

“Paz e amor, o mundo está precisando disso! Curicica [bairro carioca] até o fim e sempre lutarei por um lugar melhor”, escreveu Scooby em sua rede social.

Uma pessoa, então, não acreditou no discurso do surfista. “A elite só pensa em paz quando a guerra chega perto deles. [Estou] Legal dessa hipocrisia. Querem paz passeando em carros de 1 milhão, querem paz em mansões, querem paz enquanto está cheio de crianças batendo no vidro blindado de seus carrões”, comentou o seguidor.

“Mal qual o problema de ter carrões e mansões? É a vitória de cada uma! Tenho carrão, tenho casão e sempre parei no sinal, dei atenção, comida, oportunidade! Pergunta ao Luan Jogador como sempre foi meu tratamento com todos? Sempre lutei pelo lugar que fui criado e vou continuar lutando”, respondeu Scooby.

O rapaz que o surfista citou em sua declaração também se manifestou. “Pedro Scooby é um cara brilhante! Serei sempre grato por tudo que ele fez por mim e pelos meus amigos.

