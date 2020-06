Magazine Juju Salimeni relembra depressão e queda de cabelo: “Pior fase da vida”

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Juju Salimeni abriu o coração no Instagram e falou, pela primeira vez, sobre o período em que sofreu queda de cabelo em fato psicossomático, gerada por conta de uma depressão em meados de 2018. A apresentadora comentou, inclusive, como fazia para disfarçar as falhas no couro cabeludo na época.

“Depois de muito tempo, me sinto confortável para mostrar e para falar. Em 2018, já falei várias vezes para vocês que eu passei por uma queda de cabelo imensa, desesperadora, por causa de problemas emocionais, pela depressão. Toda essa minha parte de cima do cabelo caiu. Caía em mechas”, começou ela.

Na sequência, Juju explicou que passou por momentos difíceis, tanto por conta da depressão que passava, como por sua autoestima. “Nunca me aprofundei no assunto, porque realmente foi muito difícil para mim. Foi uma época de muita tristeza. Mulher é muito ligada a cabelo, o cabelo faz parte de oitenta por cento da autoestima da mulher”, disse.

A apresentadora explicou que o problema a atormentou inclusive em sua vida profissional, e contou como enfrentou, na época. “Isso me atrapalhou por muito tempo, por conta do meu trabalho. Eu preciso estar com o cabelo bom. Por muito tempo fiquei com cabelo curto, usava muito boné, fazia penteados que pudessem disfarçar. Meu cabeleireiro sempre colocava cabelo por dentro para dar volume, até aqui em cima. Tinha vários truques”, explicou.

Juju ainda contou que passou o ano passado tratando o problema de queda de cabelo e evitou manipular os fios. “Deixei ele respirar, descolori menos. Também não usei alongamento para não pesar. Foi todo um processo. Mas eu realmente nunca mostrei para vocês como ficou naquela época”, disse ela, colocando na sequência uma imagem de seu couro cabeludo e mostrando as falhas que acometeram no período em que passou pela depressão.

“Essa é a foto do estado em que meu cabelo estava há mais ou menos um ano e meio. Foi desesperador, gente. A pior fase da minha vida”, disse.

