Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

(Foto: Pixabay/Divulgação)

Mais de 3 mil pessoas no Noroeste da China adoeceram, depois que uma bactéria “escapou”, em 2019, de um laboratório biofarmacêutico que produz vacinas para animais, disseram as autoridades locais.

A brucelose é uma doença transmitida por gado, ou por produtos de origem animal. Em geral, não é contagiosa para humanos, mas pode causar febres, dores nas articulações e dores de cabeça.

No total, 3.245 pessoas deram positivo para a bactéria, um número estabelecido após os exames realizados desde o incidente, segundo autoridades sanitárias de Lanzhou, capital da província de Gansu.

Segundo o governo local, não houve qualquer transmissão de humano para humano.

Desinfetante vencido

Um laboratório estatal usou um desinfetante vencido em julho e agosto de 2019 na produção de vacinas contra brucelose para animais, disseram as autoridades na terça-feira.

Como resultado, a esterilização foi incompleta, e as bactérias ainda estavam presentes nas emissões de gases da empresa, a Unidade Biofarmacêutica de Lanzhou para Pecuária.

O gás contaminado se espalhou pelo ar até o vizinho Instituto de Pesquisa Veterinária, onde infectou quase 200 pessoas em dezembro passado.

O Departamento de Saúde de Lanzhou disse na sexta-feira que a bactéria geralmente se origina de ovelhas, vacas, ou porcos.

O laboratório pediu desculpas no início deste ano e teve sua licença para produzir vacinas contra a brucelose revogada.

Os pacientes receberão uma indenização, a partir de outubro, de acordo com as autoridades de Lanzhou.

Casos no Brasil

Em maio de 2019, uma produtora rural contaminada com brucelose passou duas semanas internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas se recuperou da doença.

Em dezembro, três pessoas foram diagnosticadas com brucelose no Tocantins após um churrasco.

Em junho, a Justiça do Trabalho determinou que um frigorífico em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, tome medidas de segurança contra a exposição dos trabalhadores a animais e carcaças contaminados com brucelose. Mais de 20 casos de contaminação foram identificados em exames periódicos ou demissionais da empresa. As informações são da agência de notícias AFP e do portal de notícias G1.

