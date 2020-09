Acontece Panvel abre 500 vagas de emprego no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

As vagas são para os cargos de farmacêutico e balconista Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil As vagas são para os cargos de farmacêutico e balconista. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A rede Panvel está oferecendo 500 vagas de emprego no Rio Grande do Sul. As oportunidades destinam-se principalmente às lojas de Porto Alegre, Região Metropolitana, Santa Maria, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul e litorais Norte e Sul.

Os novos postos são para os cargos de farmacêutico e balconista. Do total de vagas, 160 são para trabalhar em lojas da Capital. Os candidatos interessados em trabalhar na Panvel devem acessar o site www.grupodimed.com.br e clicar em “carreira” ou acessar o site www.panvel.com.br e clicar em “trabalhe conosco”, onde poderão visualizar as oportunidades disponíveis e se cadastrar na vaga de seu interesse, ou ainda podem encaminhar seu currículo para o e-mail vagas@grupodimed.com.br, informando no assunto a cidade e cargo de interesse.

Para a função de balconista, é necessário ensino médio completo. Para farmacêutico, superior completo em Farmácia e CRF ativo. Ambas oportunidades exigem que o candidato tenha mais de 18 anos e resida nas cidades em que vai concorrer à vaga.

Entre os benefícios oferecidos pela Panvel, estão vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, convênio farmácia com desconto em toda rede Panvel, PLR (plano de participação nos lucros), convênios com instituições de ensino e bonificação variável por atingimento de metas.

